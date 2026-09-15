Розробники з бангладешської студії AttritoM7 Productions створили атмосферну історію про найманого вбивцю на ім'я Антон, події якої розгортаються у Нью-Йорку 2012 року, інформує 24 Канал.

Подвійне життя найманого вбивці

Вдень головний герой веде непримітне життя та керує власним магазином DVD-дисків, а з настанням темряви виконує смертоносні замовлення у мегаполісі.

Бойова система BLACKWOOD пропонує геймерам динамічні перестрілки та кінематографічні ближні бої з жорстокими добиваннями.

Для створення максимально реалістичних анімацій розробники залучили професійних каскадерів, тому рухи героя нагадують хореографію боїв із серії фільмів про Джона Віка та 007 First Light, яка стала доступною в українському PS Store.

Трейлер гри: дивіться відео

Крім того, розробники реалізували механіку стрільби у стрибку та систему уповільнення часу в дусі класичних ігор серії Max Payne з ефектними ракурсами камери.

Окрему увагу творці приділили побутовому та економічному аспекту життя Антона. Гравці можуть самостійно заповнювати полиці магазину товарами, встановлювати ціни, обслуговувати покупців за стійкою або ж перевести бізнес на автопілот.

Отримані фінанси ділитимуться на чисті та брудні гроші. Чистий заробіток від крамниці герой витрачає на легальні покупки в інтернет-магазинах через свій ПК, а зароблені на вбивствах брудні кошти можна реалізувати лише в "даркнеті" для купівлі нелегальної зброї, спорядження та набоїв.

Автори запланували випуск гри у трьох актах:

Перший акт виходить вже завтра – 16 вересня 2026 року;

другий акт розробники випустять у березні 2027 року;

фінальний третій акт з'явиться у вересні 2027 року.

Купівля гри забезпечить доступ до всього контенту, а наступні акти гравці отримають у вигляді безкоштовних оновлень. Ціна наразі залишається невідомою.