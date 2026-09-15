Разработчики из бангладешской студии AttritoM7 Productions создали атмосферную историю о наемном убийце по имени Антон, события которой разворачиваются в Нью-Йорке в 2012 году, сообщает 24 Канал.

Двойная жизнь наемного убийцы

Днем главный герой ведет неприметную жизнь и управляет собственным магазином DVD-дисков, а с наступлением темноты выполняет смертоносные заказы в мегаполисе.

Боевая система BLACKWOOD предлагает геймерам динамичные перестрелки и кинематографические ближние бои с жестокими добивающими ударами.

Для создания максимально реалистичных анимаций разработчики привлекли профессиональных каскадеров, поэтому движения героя напоминают хореографию боев из серии фильмов о Джоне Уике и 007 First Light, которая стала доступна в украинском PS Store.

Трейлер игры: смотрите видео

Кроме того, разработчики реализовали механику стрельбы в прыжке и систему замедления времени в духе классических игр серии Max Payne с эффектными ракурсами камеры.

Особое внимание создатели уделили бытовому и экономическому аспектам жизни Антона. Игроки могут самостоятельно заполнять полки магазина товарами, устанавливать цены, обслуживать покупателей за прилавком или же перевести бизнес на автопилот.

Полученные средства будут делиться на чистые и грязные деньги. Чистый доход от магазина герой тратит на легальные покупки в интернет-магазинах через свой ПК, а заработанные на убийствах "грязные" деньги можно потратить только в "даркнете" на покупку нелегального оружия, снаряжения и патронов.

Авторы запланировали выпуск игры в три акта:

Первый акт выходит уже завтра – 16 сентября 2026 года;

второй акт разработчики выпустят в марте 2027 года;

финальный третий акт появится в сентябре 2027 года.

Покупка игры обеспечит доступ ко всему контенту, а последующие акты игроки получат в виде бесплатных обновлений. Цена пока остается неизвестной.