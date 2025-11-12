За кого вболівати на турнірі BLAST Rivals Fall 2025

BLAST Rivals Fall 2025 стартував 12 листопада. Це відносно невеликий турнір, який приймає лише 8 команд, але пропонує 350 000 доларів призових. Серед учасників – українська команда.

Цей турнір є одним із останніх заходів у сезоні перед зимовою перервою, а тому він стане ключовою можливістю для всіх учасників показати свої здібності, щоб потім з новими силами приступити до майбутніх змагань, пише 24 Канал.

За кого вболівати на BLAST Rivals Fall 2025?

Серед учасників є лише одна українська команда, яка, на жаль, має майже повністю неукраїнський колектив. Це Passion UA, що не так давно змінила свій склад.

Нагадаємо, у серпні 2025 року стало відомо, що організація Олександра Зінченка прощається з тодішнім списком через погані результати. У тому ж місяці, всього через кілька днів, оголосили новий ростер, який здебільшого складався з іноземних гравців.

Сьогодні в команді:

Українець Владислав "⁠Kvem⁠" Король, який до того сидів на лаві запасних.

Джонні "⁠JT⁠" Теодосіу з ПАР.

Хокон "⁠hallzerk⁠" Ф'єрлі з Норвегії.

Майкл "⁠Grim⁠" Вінс зі США, який до того встиг засвітитися в Team Liquid.

Нік "⁠nicx⁠" Лі зі США.

Усі, крім Kvem⁠, до приходу в Passion UA грали за американську команду Complexity.

Хто буде суперником?

Серед інших команд, які з'являться на турнірі, є The MongolZ. Вони ненадовго виривалися в лідери рейтингу HLTV. Також в турнірі візьмуть участь Team Vitality, Team Falcons, paiN Gaming, китайська TYLOO і російська Team Spirit. В жодній з цих команд немає українських гравців.

Таким чином єдиним українцем на цьому турнірі стане Владислав "⁠Kvem⁠" Король, а його команда – єдина з українським корінням.

Перша перемога вже у Passion UA

12 листопада Passion UA провела свою першу переможну гру на турнірі. Команда грала проти The MongolZ і домінувала на двох картах із трьох. Тепер команда продовжить шлях у верхній сітці, а The MongolZ падає в нижню, де боротиметься за право лишитись на змаганні, пише EGW.

Ця перемога є дуже знаковою, адже The MongolZ протягом кількох тижнів перебувала на першині рейтингу команд HLTV, посунувши Vitality.Монгольський склад останнім часом показував феноменальні результати, тож це додає ваги цій перемозі Passion UA.

*На правах реклами

Які прогнози на переможця?

Українська команда Passion UA, на жаль, перебуває в кінці списку ймовірних переможців. За даними експертів Favbet, вона має коефіцієнт 100.00, так само як і китайці з TYLOO.

Найбільші шанси перемогти зараз дають Team Vitality – її коефіцієнт 2.40.

На другому місці розташувалась Team Falcons із коефіцієнтом 3.50.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 433 від 13.12.2022.

Трохи деталей про турнір

BLAST Rivals Fall 2025 – це офлайн-турнір з Counter-Strike 2, який проходить у Гонконзі. Він належить до S-Tier турнірів і триватиме до 16 листопада, за даними Liquipedia.

Загальний призовий фонд складає 350 000 доларів, а переможець з цих грошей отримає 125 тисяч. Для другого місця призначено 75 000 доларів. Третє і четверте заберуть по 40 000.

Турнір пройде у два етапи: групова стадія та плей-оф.

Груповий етап:

Дві групи по чотири команди.

Усі матчі проводяться у форматі Bo3.

Три найкращі команди з кожної групи виходять до плей-оф.

Переможці груп потрапляють безпосередньо до півфіналів.

Команди, що посіли другі місця, виходять до чвертьфіналів у верхній сітці.

Команди, що посіли треті місця, виходять до чвертьфіналів у нижній сітці.

Плей-оф: