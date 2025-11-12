За кого болеть на турнире BLAST Rivals Fall 2025
BLAST Rivals Fall 2025 стартовал 12 ноября. Это относительно небольшой турнир, который принимает всего 8 команд, но предлагает 350 000 долларов призовых. Среди участников – украинская команда.
Этот турнир является одним из последних мероприятий в сезоне перед зимним перерывом, а потому он станет ключевой возможностью для всех участников показать свои способности, чтобы потом с новыми силами приступить к будущим соревнованиям, пишет 24 Канал.
Смотрите также BLAST Rivals Fall 2025 – финальная битва сезона начинается: что нужно знать перед турниром
За кого болеть на BLAST Rivals Fall 2025?
Среди участников есть только одна украинская команда, которая, к сожалению, имеет почти полностью неукраинский коллектив. Это Passion UA, что не так давно изменила свой состав.
Напомним, в августе 2025 года стало известно, что организация Александра Зинченко прощается с тогдашним списком из-за плохих результатов. В том же месяце, всего через несколько дней, объявили новый ростер, который по большей части состоял из иностранных игроков.
Сегодня в команде:
- Украинец Владислав "Kvem" Король, который до того сидел на скамейке запасных.
- Джонни "JT" Теодосиу из ЮАР.
- Хокон "hallzerk" Фьерли из Норвегии.
- Майкл "Grim" Винс из США, который до того успел засветиться в Team Liquid.
- Ник "nicx" Ли из США.
Все, кроме Kvem, до прихода в Passion UA играли за американскую команду Complexity.
Кто будет соперником?
Среди других команд, которые появятся на турнире, есть The MongolZ. Они ненадолго вырывались в лидеры рейтинга HLTV. Также в турнире примут участие Team Vitality, Team Falcons, paiN Gaming, китайская TYLOO и российская Team Spirit. Ни в одной из этих команд нет украинских игроков.
Таким образом единственным украинцем на этом турнире станет Владислав "Kvem" Король, а его команда – единственная с украинскими корнями.
Первая победа уже у Passion UA
12 ноября Passion UA провела свою первую победную игру на турнире. Команда играла против The MongolZ и доминировала на двух картах из трех. Теперь команда продолжит путь в верхней сетке, а The MongolZ падает в нижнюю, где будет бороться за право остаться на соревновании, пишет EGW.
Эта победа является очень знаковой, ведь The MongolZ в течение нескольких недель находилась на первой строчке в рейтинге команд HLTV, монгольский состав в последнее время показывал феноменальные результаты, поэтому это добавляет веса этой победе Passion UA.
*На правах рекламы
Какие прогнозы на победителя?
Украинская команда Passion UA, к сожалению, находится в конце списка вероятных победителей. По данным экспертов Favbet, она имеет коэффициент 100.00, так же как и китайцы из TYLOO.
- Наибольшие шансы победить сейчас дают Team Vitality – ее коэффициент 2.40.
- На втором месте расположилась Team Falcons с коэффициентом 3.50.
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 433 від 13.12.2022.
Немного деталей о турнире
BLAST Rivals Fall 2025 – это офлайн-турнир по Counter-Strike 2, который проходит в Гонконге. Он относится к S-Tier турнирам и продлится до 16 ноября, по данным Liquipedia.
Общий призовой фонд составляет 350 000 долларов, а победитель из этих денег получит 125 тысяч. Для второго места предназначено 75 000 долларов. Третье и четвертое заберут по 40 000.
Турнир пройдет в два этапа: групповая стадия и плей-офф.
Групповой этап:
- Две группы по четыре команды.
- Все матчи проводятся в формате Bo3.
- Три лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.
- Победители групп попадают непосредственно в полуфиналы.
- Команды, занявшие вторые места, выходят в четвертьфиналы в верхней сетке.
- Команды, занявшие третьи места, выходят в четвертьфиналы в нижней сетке.
Плей-офф:
- Формат – Single-Elimination (на выбывание после одного поражения).
- Четвертьфиналы и полуфиналы играются в формате Bo3.
- Гранд-финал пройдет в формате Bo5.