За кого болеть на турнире BLAST Rivals Fall 2025

BLAST Rivals Fall 2025 стартовал 12 ноября. Это относительно небольшой турнир, который принимает всего 8 команд, но предлагает 350 000 долларов призовых. Среди участников – украинская команда.

Этот турнир является одним из последних мероприятий в сезоне перед зимним перерывом, а потому он станет ключевой возможностью для всех участников показать свои способности, чтобы потом с новыми силами приступить к будущим соревнованиям, пишет 24 Канал.

За кого болеть на BLAST Rivals Fall 2025?

Среди участников есть только одна украинская команда, которая, к сожалению, имеет почти полностью неукраинский коллектив. Это Passion UA, что не так давно изменила свой состав.

Напомним, в августе 2025 года стало известно, что организация Александра Зинченко прощается с тогдашним списком из-за плохих результатов. В том же месяце, всего через несколько дней, объявили новый ростер, который по большей части состоял из иностранных игроков.

Сегодня в команде:

Украинец Владислав "Kvem" Король, который до того сидел на скамейке запасных.

Джонни "JT" Теодосиу из ЮАР.

Хокон "hallzerk" Фьерли из Норвегии.

Майкл "Grim" Винс из США, который до того успел засветиться в Team Liquid.

Ник "nicx" Ли из США.

Все, кроме Kvem, до прихода в Passion UA играли за американскую команду Complexity.

Кто будет соперником?

Среди других команд, которые появятся на турнире, есть The MongolZ. Они ненадолго вырывались в лидеры рейтинга HLTV. Также в турнире примут участие Team Vitality, Team Falcons, paiN Gaming, китайская TYLOO и российская Team Spirit. Ни в одной из этих команд нет украинских игроков.

Таким образом единственным украинцем на этом турнире станет Владислав "Kvem" Король, а его команда – единственная с украинскими корнями.

Первая победа уже у Passion UA

12 ноября Passion UA провела свою первую победную игру на турнире. Команда играла против The MongolZ и доминировала на двух картах из трех. Теперь команда продолжит путь в верхней сетке, а The MongolZ падает в нижнюю, где будет бороться за право остаться на соревновании, пишет EGW.

Эта победа является очень знаковой, ведь The MongolZ в течение нескольких недель находилась на первой строчке в рейтинге команд HLTV, монгольский состав в последнее время показывал феноменальные результаты, поэтому это добавляет веса этой победе Passion UA.

Какие прогнозы на победителя?

Украинская команда Passion UA, к сожалению, находится в конце списка вероятных победителей. По данным экспертов Favbet, она имеет коэффициент 100.00, так же как и китайцы из TYLOO.

Наибольшие шансы победить сейчас дают Team Vitality – ее коэффициент 2.40.

На втором месте расположилась Team Falcons с коэффициентом 3.50.

Немного деталей о турнире

BLAST Rivals Fall 2025 – это офлайн-турнир по Counter-Strike 2, который проходит в Гонконге. Он относится к S-Tier турнирам и продлится до 16 ноября, по данным Liquipedia.

Общий призовой фонд составляет 350 000 долларов, а победитель из этих денег получит 125 тысяч. Для второго места предназначено 75 000 долларов. Третье и четвертое заберут по 40 000.

Турнир пройдет в два этапа: групповая стадия и плей-офф.

Групповой этап:

Две группы по четыре команды.

Все матчи проводятся в формате Bo3.

Три лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.

Победители групп попадают непосредственно в полуфиналы.

Команды, занявшие вторые места, выходят в четвертьфиналы в верхней сетке.

Команды, занявшие третьи места, выходят в четвертьфиналы в нижней сетке.

Плей-офф: