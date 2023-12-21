Ця статистика показує, наскільки масштабними були ігри Blizzard цього року та скільки позитивних змін відбулася в компанії останнім часом. Про те, що одна з ігор очолила рейтинг найгірших на Steam, у студії скромно замовчали.

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Статистика ігор Blizzard – 2023

Справедливо можна сказати, що Activision Blizzard була великою темою в новинах протягом останніх кількох років. Особливо у 2023 році, коли вийшли Diablo 4 і Warcraft Rumble, більшість сезонів Overwatch 2. Тож студія вирішила похвалитися своєю статисткою за увесь час.

Warcraft

48 мільйонів гравців загинули від Расзагета під час рейду Сховища Втілених у WoW: Dragonflight.

Гравці відкрили 15,8 мільярда пакетів у Hearthstone.

У Warcraft Rumble використали 500 мільйонів Angry Chickens.

Спільнота World of Warcraft зібрала 1,5 мільйона доларів для BlueCheck Ukraine, які спрямували на допомогу українським біженцям. За курсом НБУ, це понад 56 мільйонів гривень.

Diablo 4

950 мільярдів монстрів вбили геймери.

М'ясник вбив 37 мільйонів персонажів.

Підсумки Blizzard