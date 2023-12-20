2023 рік добігає свого завершення, а отже прийшов час підбивати підсумки, тому 24 Канал пропонує вам пригадати, а, можливо, й уперше дізнатися про найгірші відеоігри, які з'явилися в Steam цьогоріч.

Варте уваги Обрати неможливо: найважчі рішення у відеоіграх

5 – MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION 2 (реліз 31 травня 2023 року)

Скриншот з гри / Фото Bandai Namco

Безплатна багатокористувацька гра від студії B.B.STUDIO CO, натхненна відомим аніме, прагнула подарувати геймерам можливість насолоджуватися видовищними битвами величезних людиноподібних роботів разом із друзями.

У підсумку проєкт вийшов зовсім не таким захопливим, як ця його концепція.

Трейлер гри – дивитися відео

Гру розкритикували за погану оптимізацію, жахливу графіку, а найголовніше – відсутність гравців та проблеми з матчмейкінгом.

Важко грати у багатокористувацький проєкт, коли не можеш знайти опонентів чи навіть, знайшовши їх, з'єднатися для матчу.

Звідси й жахлива оцінка, адже гра набрала лише 21% позитивних відгуків з 16 855 рецензій в Steam.

4 – O2Jam Online (реліз 17 січня 2023 року)

Скриншот з гри / Фото VALOFE

Ще один безплатний проєкт у списку, який з тріском провалився.

Розробники з VALOFE спробували подарувати геймерам нову версію доволі успішної ритм-гри 2003 року – O2 Jam, однак вийшло, м'яко кажучи, не дуже.

Новинка піддалася критиці практично за кожен аспект, тому й годі перераховувати її мінуси. За все про все гра отримала всього лиш 18% позитивних рецензій з 1 863 відгуків в Steam.

3 – NBA 2K24 (реліз 8 вересня 2023 року)

Постер проєкту / Фото 2K

Трійку "призерів" відкриває велика франшиза – NBA 2K.

Симулятор баскетболу є напрочуд популярною відеогрою серед шанувальників цього виду спорту, отож кожного року до нього прикована пильна увага великої кількості геймерів.

Цьогорічна NBA 2K24 стала справжнім розчаруванням. Серед найпоширеніших скарг: відсутність нових функцій, мало змін у порівнянні з попередницею, проблеми з продуктивністю, збільшення кількості мікротранзакцій та засилля чітерів у багатокористувацьких режимах.

Усе це забезпечило грі рейтинг у 16% позитивних відгуків з 11 423 рецензій у Steam.

2 – The Day Before (реліз 7 грудня 2023 року)

Постер проєкту / Фото Fntastic

За крок від перемоги хоч у чомусь опинилися росіяни зі студії Fntastic, яка до речі, закрилася всього лиш за 4 дні після релізу цього "шедевру".

Багато зайвий раз говорити про те, чому The Day Before – це шахрайство, а не відеогра не хочеться.

Скажемо лише, що у Steam, де "гру" вже й не придбати, бо її вилучили з продажу, вона отримала лишень 15% позитивних рецензій з 23 738 відгуків користувачів.

1 – Overwatch 2 (реліз 10 серпня 2023 року)

Постер проєкту / Фото Blizzard

Сумувати про вилучення The Day Before з продажу, можуть хіба в Blizzard, адже саме їхній проєкт став найгіршим у 2023 році, принаймні за оцінкою користувачів платформи від Valve.

Сиквел успішного багатокористувацького шутера, який свого часу навіть був визнаний найкращою грою року, й близько не повторив успіху оригіналу.

Трейлер Overwatch 2 – дивитися відео

Таке враження, що з моменту релізу гру не критикував лише лінивий. Найбільше проєкту дісталося, звісно, за величезне бажання Blizzard заробити на покупці гравцями внутрішньоігрової валюти, що зумовило величезний гнів геймерів.

Він, власне, й вилився у те, що гра й досі має лише 15% позитивних відгуків з 227 788 рецензій у Steam. Це, до речі, другий найгірший результат на платформі за весь час її існування.