2023 год подходит к своему завершению, а значит пришло время подводить итоги, поэтому 24 Канал предлагает вам вспомнить, а, возможно, и впервые узнать о худших видеоиграх, которые появились в Steam в этом году.

Достойно внимания Выбрать невозможно: самые трудные решения в видеоиграх

5 – MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION 2 (релиз 31 мая 2023 года)

Скриншот из игры / Фото Bandai Namco

Бесплатная многопользовательская игра от студии BBSTUDIO CO, вдохновленная известным аниме, стремилась подарить геймерам возможность наслаждаться зрелищными битвами огромных человекоподобных роботов вместе с друзьями.

В итоге проект получился совсем не таким увлекательным, как эта его концепция.

Трейлер игры – смотреть видео

Игру раскритиковали за плохую оптимизацию, ужасную графику, а самое главное – отсутствие игроков и проблемы с матчмейкингом.

Трудно играть в многопользовательский проект, когда не можешь найти оппонентов или даже, найдя их, соединиться для матча.

Отсюда и ужасная оценка, ведь игра набрала только 21% положительных отзывов из 16 855 рецензий в Steam.

4 – O2Jam Online (релиз 17 января 2023)

Скриншот из игры / Фото VALOFE

Еще один бесплатный проект в списке, который с треском провалился.

Разработчики из VALOFE попытались подарить геймерам новую версию довольно успешной ритм-игры 2003 года – O2 Jam, однако получилось, мягко говоря, не очень.

Новинка подверглась критике практически за каждый аспект, поэтому не стоит перечислять ее минусы. В итоге игра получила всего лишь 18% положительных рецензий из 1 863 отзывов в Steam.

3 – NBA 2K24 (релиз 8 сентября 2023)

Постер проекта / Фото 2K

Тройку "призеров" открывает большая франшиза – NBA 2K.

Симулятор баскетбола является удивительно популярной видеоигрой среди поклонников этого вида спорта, так что каждый год к нему приковано пристальное внимание большого количества геймеров.

NBA 2K24 стала настоящим разочарованием. Среди наиболее распространенных жалоб: отсутствие новых функций, мало изменений по сравнению с предшественницей, проблемы с производительностью, увеличение количества микротранзакций и засилье читеров в многопользовательских режимах.

Все это обеспечило игре рейтинг в 16% положительных отзывов из 11 423 рецензий в Steam.

2 – The Day Before (релиз 7 декабря 2023 года)

Постер проекта / Фото Fntastic

В шаге от победы хоть в чем-то оказались россияне из студии Fntastic, которая кстати, закрылась всего лишь через 4 дня после релиза этого "шедевра".

Много лишний раз говорить о том, почему The Day Before – это мошенничество, а не видеоигра не хочется.

Скажем только, что в Steam, где "игру" уже и не приобрести, потому что ее изъяли из продажи, она получила только 15% положительных рецензий из 23 738 отзывов пользователей.

1 – Overwatch 2 (релиз 10 августа 2023 года)

Постер проекта / Фото Blizzard

Скорбить об изъятии The Day Before из продажи, могут разве что в Blizzard, ведь именно их проект стал худшим в 2023 году, по крайней мере, по оценке пользователей платформы от Valve.

Сиквел успешного многопользовательского шутера, который в свое время даже был признан лучшей игрой года, не повторил успеха оригинала.

Трейлер Overwatch 2 – смотреть видео

Такое впечатление, что с момента релиза игру не критиковал только ленивый. Больше всего проекту досталось, конечно, за огромное желание Blizzard заработать на покупке игроками внутриигровой валюты, что обусловило шквал гнева геймеров.

Он, собственно, и вылился в то, что игра до сих пор имеет только 15% положительных отзывов из 227 788 рецензий в Steam. Это, кстати, второй худший результат на платформе за все время ее существования.