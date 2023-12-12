Российский геймдев в очередной раз отрицательно "встал с колен", опозорившись на весь мир, сообщает 24 Канал.

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Апокалиптическая MMO The Day Before долгое время находилась в списке самых ожидаемых видеоигр на платформе Steam, а интерес к ней со стороны геймеров не исчезал ни от того, что ее делает студия из страны-агрессорки, ни после того, как выяснилось, что якутские разработчики слепо копируют трейлеры других видеоигр для своих роликов.

И вот, 5 дней назад состоялся релиз этого "шедевра" и у геймеров со всего мира наконец-то открылись глаза.

Компиляция багов из игры: смотреть видео

Ни техническое состояние, ни геймплейные особенности ни на йоту не соответствуют тому, что обещали горе-творцы. Уже через считанные часы после релиза игры, ее ожидала волна рефандов (возвратов – ред.) и заслуженной критики.

Вместо адекватной реакции Fntastic решили "чистить" отзывы в Steam и даже активировали ботоферму, которая начала писать фейковые положительные комментарии о проекте.

Однако гнев геймерского сообщества уже было не остановить и вот за считанные дни после выхода The Day Before студия Fntastic объявила, что прекращает свое существование, а официальной причиной назвала "финансовый провал" проекта.

Заявление о закрытии от Fntastic / Фото с X

Ситуация быстро стала своего рода мемом, а над якутскими мастерами геймдева начали насмехаться другие именитые разработчики, такие как создатели проектов Day Z или Rust.

Интересно, что CEO (видимо, уже бывший) студии не выдержал праведного гнева сообщества и быстро удалил собственную страницу в соцсети X (бывший твиттер).

Когда-то здесь была страница CEO Fntastic / Скриншот из X

В общем, геймеры сошлись в том, что The Day Before – это ничто иное как мошенничество и призывали жаловаться на нее в Steam, что, очевидно, принесло плоды, ведь "игру" довольно оперативно сняли с продажи на платформе.

Правда, это уже не исправит ситуацию с ее оценками, ведь с рейтингом рецензий "исключительно отрицательные" (85% из 20812 рецензий на момент написания материала), The Day Before стала одной из худших игр в истории платформы.