Російський геймдев вчергове негативно "встав з колін", зганьбившись на увесь світ, повідомляє 24 Канал.

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Апокаліптична MMO The Day Before довгий час знаходилася в списку найочікуваніших відеоігор на платформі Steam, а інтерес до неї з боку геймерів не зникав ані від того, що її робить студія з країни-агресорки, ані після того, як з'ясувалося, що якутські розробники сліпо копіюють трейлери інших відеоігор для своїх роликів.

І ось, 5 днів тому відбувся реліз цього "шедевру" і в геймерів з усього світу нарешті відкрилися очі.

Компіляція багів з гри: дивитися відео

Ані технічний стан, ані геймплейні особливості ні на йоту не відповідають тому, що наобіцяли горе-творці. Вже за лічені години після релізу гри, її очікувала хвиля рефандів (повернень – ред.) та заслуженої критики.

Замість адекватної реакції, Fntastic вирішили "чистити" відгуки у Steam та навіть активували ботоферму, яка почала писати фейкові позитивні коментарі про проєкт.

Однак, "шакалячий експрес" геймерської спільноти вже було не спинити й ось за лічені дні після виходу The Day Before студія Fntastic оголосила, що припиняє своє існування, а офіційною причиною назвала "фінансовий провал" проєкту.

Заява про закриття від Fntastic / Фото з X

Ситуація швидко стала свого роду мемом, а з якутських майстрів геймдеву почали глузувати інші імениті розробники, як от творці таких проєктів як Day Z чи Rust.

Цікаво, що CEO (мабуть, уже колишній) студії не витримав праведного гніву спільноти та швиденько видалив власну сторінку у соцмережі X (колишній твітер).

Колись тут була сторінка CEO Fntastic / Скриншот з X

Загалом, геймери зійшлися в тому, що The Day Before – це ніщо інше як шахрайство та закликали скаржитися на неї в Steam, що вочевидь принесло плоди, адже "гру" доволі оперативно зняли з продажу на платформі.

Щоправда, це вже не виправить ситуацію з її оцінками, адже з рейтингом рецензій "виключно негативні" (85% з 20812 рецензій на момент написання матеріалу), The Day Before стала однією з найгірших ігор в історії платформи.