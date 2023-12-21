Эта статистика показывает, насколько масштабными были игры Blizzard в этом году и сколько положительных изменений в компании произошло в последнее время. О том, что одна из игр возглавила рейтинг самых плохих на Steam, в студии скромно умолчали.
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Статистика игр Blizzard – 2023
Справедливо можно сказать, что Activision Blizzard была большой темой в новостях за последние несколько лет. Особенно в 2023 году, когда вышли Diablo 4 и Warcraft Rumble, большинство сезонов Overwatch 2. Так что студия решила похвастаться своей статисткой за все время.
Warcraft
- 48 миллионов игроков погибли от Расзагета во время рейда Хранилища Воплощенных в WoW: Dragonflight.
- Игроки открыли 15,8 миллиарда пакетов в Hearthstone.
- В Warcraft Rumble использовали 500 миллионов Angry Chickens.
- Сообщество World of Warcraft собрала 1,5 миллиона долларов для BlueCheck Ukraine, которые направили на помощь украинским беженцам. По курсу НБУ это более 56 миллионов гривен.
Diablo 4
- 950 миллиардов монстров убили геймеры.
- Мясник убил 37 миллионов персонажей.
Результаты Blizzard
- В Diablo 4 и World of Warcraft вместе создали миллиард персонажей.
- 150 тысяч аккаунтов Battle.net были активными в течение 25 лет.