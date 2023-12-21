Blizzard показала неймовірну статистику своїх ігор у 2023 році: у ній згадали про Україну
Джерело:Blizzard Entertainment
З наближенням кінця 2023 року Blizzard поділилась дивовижною статистикою щодо World of Warcraft, Diablo 4, Overwatch 2 та інших ігор за рік. Зокрема, у контексті гри WoW згадали й про війну в Україні.
Ця статистика показує, наскільки масштабними були ігри Blizzard цього року та скільки позитивних змін відбулася в компанії останнім часом. Про те, що одна з ігор очолила рейтинг найгірших на Steam, у студії скромно замовчали.
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Статистика ігор Blizzard – 2023
Справедливо можна сказати, що Activision Blizzard була великою темою в новинах протягом останніх кількох років. Особливо у 2023 році, коли вийшли Diablo 4 і Warcraft Rumble, більшість сезонів Overwatch 2. Тож студія вирішила похвалитися своєю статисткою за увесь час.
Warcraft
- 48 мільйонів гравців загинули від Расзагета під час рейду Сховища Втілених у WoW: Dragonflight.
- Гравці відкрили 15,8 мільярда пакетів у Hearthstone.
- У Warcraft Rumble використали 500 мільйонів Angry Chickens.
- Спільнота World of Warcraft зібрала 1,5 мільйона доларів для BlueCheck Ukraine, які спрямували на допомогу українським біженцям. За курсом НБУ, це понад 56 мільйонів гривень.
Diablo 4
- 950 мільярдів монстрів вбили геймери.
- М'ясник вбив 37 мільйонів персонажів.
Підсумки Blizzard
- У Diablo 4 і World of Warcraft разом створили мільярд персонажів.
- 150 тисяч облікових записів Battle.net були активними протягом 25 років.