Ігри Blizzard Entertainment незабаром будуть недоступні в Піднебесній, оскільки компанія не змогла дійти згоди зі своїм китайським партнером.

Важливо PIN-UP Ukraine сплатила 170 мільйонів гривень податків у 2022 році

Китайські геймери втратять доступ до таких хітових ігор як World of Warcraft, Starcraft, Warcraft 3: Reforged, Overwatch 2, Diablo 3, Hearthstone та Heroes of the Storm. Причини такого різкого рішення викладені у заяві, зробленій Blizzard Entertainment.

Там стверджується, що студія не змогла досягти угоди зі своїм китайським партнером – компанією NetEase, яка "відповідала б принципам роботи Blizzard і зобов'язанням перед гравцями та співробітниками". Ця шокуюча подія може сколихнути всю ігрову індустрію, оскільки такий потужний розробник і видавець більше не буде присутнім на одному з найбільших відеоігрових ринків.

Трейлер Overwatch 2: відео

Однак слід зазначити, що продукти Blizzard не покинуть Китай одразу. Тамтешні геймери втратять доступ до флагманських ігор компанії лише 23 січня 2023 року. Проте вже найближчими днями очікується призупинення продажів.

Решта контенту, який буде випущено у 2022 році, все ще буде доступним, зокрема 2 сезон Overwatch 2, доповнення World of Warcraft: Dragonflight і Hearthstone: March of the Lich King. Сервіс для Diablo: Immortal уникне припинення діяльності, оскільки ця гра має окрему ліцензійну угоду з NetEase.

Ми надзвичайно вдячні за пристрасть, яку демонструвала наша китайська спільнота протягом майже 20 років, коли ми поставляли наші ігри в Китай через NetEase та інших партнерів... Їхній ентузіазм і креативність надихають нас, і ми шукаємо альтернативи повернути наші ігри гравцям у майбутньому, – сказав у зверненні Майк Ібарра, президент Blizzard Entertainment.

Blizzard Entertainment обіцяють найближчими днями ще зкомунікувати з китайськими гравцями про те, яким буде їх майбутнє. А коли закінчиться термін дії поточної угоди, то вже самі гравці з усього світу дізнаються, який фінансовий удар отримає Blizzard, покинувши такий величезний ринок.