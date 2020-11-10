Компанія Blizzard почала торгувати фірмовими "медичними" масками. На вибір можна придбати маски з символікою всіх головних ігор цієї компанії

Компанія Blizzard запустила у продаж фірмові "медичні" маски, які можна придбати у їх онлайн магазині. Тепер можна продемонструвати всім і кожному на чиїй ви стороні у конфлікті Орди та Альянсу.

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Поки на вибір доступно 8 наборів масок з фірмовою символікою. Один набір коштує 25 доларів, і у нього входить одразу три маски. Відправляти ці товари компанія почне не раніше 15 грудня.

На вибір є маски з символікою таких ігор:

Diablo

Hearthstone

Heroes of the Storm

Overwatch (2 набори)

StarCraft

World of Warcraft (2 набори)

Маски з символікою Орди / світлина з магазину Blizzard

Маски з символікою Альянсу / світлина з магазину Blizzard

Blizzard Американський розробник і видавець комп'ютерних ігор. Компанія славиться репутацією розробника класичних ігор, які продаються протягом багатьох років після випуску. Також Blizzard проводить щорічну виставку BlizzCon, на якій традиційно анонсуються нові ігри.

Компанія Blizzard також відзначає, що це не медичний товар, маски не призначені для медиків і для використання у лікарнях.