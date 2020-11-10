Компания Blizzard начала торговать фирменными "медицинскими" масками. На выбор можно приобрести маски с символикой всех главных игр этой компании

Компания Blizzard запустила в продажу фирменные "медицинские" маски, которые можно приобрести в их онлайн магазине. Теперь можно продемонстрировать всем и каждому на чьей вы стороне в конфликте Орды и Альянса.

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Пока на выбор доступно 8 наборов масок с фирменной символикой. Один набор стоит 25 долларов, и в него входит сразу три маски. Отправлять эти товары компания начнет не раньше 15 декабря.

На выбор есть маски с символикой таких игр:

Diablo

Hearthstone

Heroes of the Storm

Overwatch (2 набора)

StarCraft

World of Warcraft (2 набора)

Маски с символикой Орды / фотография из магазина Blizzard

Маски с символикой Альянса / фотография из магазина Blizzard

Blizzard Американский разработчик и издатель компьютерных игр. Компания славится репутацией разработчика классических игр, которые продаются в течение многих лет после выпуска. Также Blizzard проводит ежегодную выставку BlizzCon, на которой традиционно анонсируются новые игры.

Компания Blizzard также отмечает, что это не медицинский товар, маски не предназначены для медиков и для использования в больницах.