Ми вже неодноразово розповідали про геймерів, які надають перевагу не зовсім традиційним методам гри. Зазвичай такі гравці знаходять достатньо неочікувану заміну для класичного геймпада чи клавіатури з мишкою.

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Саме до таких геймерів й можна віднести головного героя цієї історії з нікнеймом Kariyu. Варто відзначити, що це достатньо відомий блогер, а на його ютуб-канал вже підписано понад 150 тисяч користувачів. Також можна додати, що він колишній професійний гравець в Fortnite.

Усі останні відео на його ютуб-каналі були присвячені тематиці саме нестандартних методів гри. Річ у тім, що Kariyu вирішив замінити класичну мишку на ручку, а якщо точніше, то на графічний планшет зі стилусом (модель Wacom CTH-​680). З таким девайсом Kariyu спробував зіграти в osu!, Fortnite та Valorant. Щоправда, серйозно взятися він вирішив лише за останню гру.

Перший запис у цій серії вийшов ще на початку квітня. Тобто весь цей час Kariyu освоював цей незвичайний метод гри. Зрозуміло, що найскладніше було адаптуватися до гри з ручкою, але допомогли спеціальні мапи, які створені для тренування точності стрільби. Звісно, до тренувань він додав й постійну ігрову практику у змагальному режимі Valorant.

Найцікавіше, що в ентузіаста навіть вийшло достатньо успішно грати у цей популярний шутер. За цей час він зміг досягти звання "Diamond", а це щось на рівні "Big Star" з CS:GO. Можливо, Kariyu на цьому й не зупинитися, та спробує досягти найвищого рангу у Valorant з такою дивною комбінацією девайсів.

Як Kariyu досяг звання "Diamond" у Valorant без мишки – відео