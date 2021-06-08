Мы уже неоднократно рассказывали о геймерах, которые предпочитают не совсем традиционные методы игры. Обычно такие игроки находят достаточно неожиданную замену для классического геймпада или клавиатуры с мышкой.

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Именно к таким геймерам и можно отнести главного героя этой истории с никнеймом Kariyu. Стоит отметить, что это достаточно известный блогер, а на его ютуб-канал уже подписано более 150 тысяч пользователей. Также можно добавить, что он бывший профессиональный игрок в Fortnite.

Все последние видео на его ютуб-канале были посвящены тематике именно нестандартных методов игры. Дело в том, что Kariyu решил заменить классическую мышку на ручку, а если точнее, то на графический планшет со стилусом (модель Wacom CTH- 680). С таким девайсом Kariyu попытался сыграть в osu!, Fortnite и Valorant. Правда, серьезно взяться он решил только за последнюю игру.

Первая запись в этой серии вышла еще в начале апреля. То есть все это время Kariyu осваивал этот необычный метод игры. Понятно, что сложнее всего было адаптироваться к игре с ручкой, но помогли специальные карты, которые созданы для тренировки точности стрельбы. Конечно, к тренировкам он добавил и постоянную игровую практику в соревновательном режиме Valorant.

Самое интересное, что в энтузиаста даже получилось достаточно успешно играть в этот популярный шутер. За это время он смог достичь звания "Diamond", а это что-то на уровне "Big Star" с CS:GO. Возможно, Kariyu на этом и не остановиться, и попытается достичь самого высокого ранга в Valorant с такой странной комбинацией девайсов.

Как Kariyu достиг звания "Diamond" в Valorant без мышки​ – видео