Дивний, але ефективний метод: блогер успішно грає у Valorant без мишки – відео

Блогер з нікнеймом Kariyu вирішив зіграти у популярний шутер Valorant без мишки. Він замінив цей класичний девайс на графічний планшет зі стилусом.

Ми вже неодноразово розповідали про геймерів, які надають перевагу не зовсім традиційним методам гри. Зазвичай такі гравці знаходять достатньо неочікувану заміну для класичного геймпада чи клавіатури з мишкою.

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Саме до таких геймерів й можна віднести головного героя цієї історії з нікнеймом Kariyu. Варто відзначити, що це достатньо відомий блогер, а на його ютуб-канал вже підписано понад 150 тисяч користувачів. Також можна додати, що він колишній професійний гравець в Fortnite.

Усі останні відео на його ютуб-каналі були присвячені тематиці саме нестандартних методів гри. Річ у тім, що Kariyu вирішив замінити класичну мишку на ручку, а якщо точніше, то на графічний планшет зі стилусом (модель Wacom CTH-​680). З таким девайсом Kariyu спробував зіграти в osu!, Fortnite та Valorant. Щоправда, серйозно взятися він вирішив лише за останню гру.

Перший запис у цій серії вийшов ще на початку квітня. Тобто весь цей час Kariyu освоював цей незвичайний метод гри. Зрозуміло, що найскладніше було адаптуватися до гри з ручкою, але допомогли спеціальні мапи, які створені для тренування точності стрільби. Звісно, до тренувань він додав й постійну ігрову практику у змагальному режимі Valorant.

Найцікавіше, що в ентузіаста навіть вийшло достатньо успішно грати у цей популярний шутер. За цей час він зміг досягти звання "Diamond", а це щось на рівні "Big Star" з CS:GO. Можливо, Kariyu на цьому й не зупинитися, та спробує досягти найвищого рангу у Valorant з такою дивною комбінацією девайсів.

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