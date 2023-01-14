Довгоочікуваний анонс GTA 6 може бути не за горами, принаймні так стверджує популярний бразильський YouTube-блогер, який до цього "вгадував" з подробицями гри.

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Rockstar уже довгий час мучить шанувальників франшизи Grand Theft Auto мовчанням, хоча достеменно відомо, що розробка шостої частини культової серії відбувається повним ходом.

Однак попри відсутність будь-яких офіційних новин, інформація про майбутній проєкт продовжує потрапляти в мережу, навіть після торішнього масштабного зливу.

Чутки про те, що події гри повернуться до Vice City і серед головних героїв буде жінка, на ім'я Люсія, підтвердилися ще раз, після появи кадрів майбутнього трейлера GTA VI.

Принаймні, що саме цим відео анонсують гру стверджує бразильський ютубер під ніком SanInPlay. Окрім того, інсайдер повідомляє, що воно міститиме важливі подробиці про головну героїню.

Ймовірний скриншот із трейлера GTA 6 / скриншот з YouTube

У своєму твітері блогер описав деталі трейлера, пригадавши кадри з собаками, що граються на пляжі, ящіркою, що перебігає вулицю, і, найцікавіше, Люсією, яка робить фізичні вправи у дворику в'язниці.

Видання Bloomberg ще у липні повідомляло, що іншим героєм буде чоловік, на ім'я Джейсон і між персонажами існуватиме любовний інтерес. За свідченнями журналістів, створення такого дуету завдячує сильним впливом історії відомої пари грабіжників банків – Бонні та Клайда.

Ще один ймовірний кадр з трейлера GTA 6 / скриншот з YouTube

Більше SanInPlay не повідомив жодних додаткових подробиць.

Головне питання: чи можна довіряти словам блогера? Що ж, незадовго до минулого масштабного витоку геймплею GTA 6, саме він оприлюднив ім'я персонажки та інші деталі, в правдивості яких геймери переконались невдовзі.

Одначе, зрозуміло, що стверджувати напевне про правдивість цієї інформації ми зможемо лише тоді, коли на власні очі побачимо дебютний трейлер GTA 6.