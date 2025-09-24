Студія Gearbox Software повідомила про перенесення релізу лутер-шутера Borderlands 4 для консолі Nintendo Switch 2. Спочатку запланований на 3 жовтня, вихід гри відкладено на невизначений час.

Розробники скасували всі цифрові передзамовлення та пообіцяли повернути гроші гравцям. Про це повідомив акаунт Borderlands 4 в соцмережі X, розповідає 24 Канал.

Важливо! Якщо ви оформили попереднє замовлення на гру Borderlands 4 для Nintendo Switch, потрібно заповнити форму для його скасування.

Чому вихід гри на Switch 2 відклали і що буде з передзамовленнями?

Розробники з Gearbox пояснили, що це рішення далося їм непросто, але вони прагнуть забезпечити фанатам "найкращий досвід". Для цього грі потрібні доопрацювання та додаткове полірування. Тепер порт планують випустити одночасно з появою у грі кросплатформенних збережень, над якими зараз працює команда.

Згідно з правилами Nintendo, всі цифрові передзамовлення Borderlands 4 для Switch 2 буде скасовано. Гравці можуть самостійно ініціювати повернення коштів вже зараз або дочекатися 26 вересня, коли цей процес розпочнеться автоматично.

Рішення про перенесення не стало несподіванкою, адже гра має проблеми з оптимізацією. Раніше блогер EpicNNG повідомляв, що на виставці Gamescom 2025 демоверсія гри для Switch 2 у телевізійному режимі ледве досягала 30 кадрів на секунду, мала затримку вводу та низьку роздільну здатність.

Чому реліз Borderlands 4 пішов не за планом?

На ПК та інших консолях, де гра вийшла 12 вересня, ситуація не краща. У Steam лутер-шутер отримав понад 35 тисяч "змішаних" відгуків, а його рейтинг становить лише 63%.

Річ у тім, що Borderlands 4 стикається з серйозними проблемами оптимізації, через які гра працює з низькою продуктивністю навіть на потужних ПК та PS5 Pro. Експерти Digital Foundry радять уникати максимальних налаштувань графіки, оскільки вони неефективні та не покращують візуальну якість гри.