Студия Gearbox Software сообщила о переносе релиза лутер-шутера Borderlands 4 для консоли Nintendo Switch 2. Изначально запланированный на 3 октября, выход игры отложен на неопределенное время.

Разработчики отменили все цифровые предзаказы и пообещали вернуть деньги игрокам. Об этом сообщил аккаунт Borderlands 4 в соцсети X, рассказывает 24 Канал.

Важно! Если вы оформили предварительный заказ на игру Borderlands 4 для Nintendo Switch, нужно заполнить форму для его отмены.

Почему выход игры на Switch 2 отложили и что будет с предзаказами?

Разработчики из Gearbox объяснили, что это решение далось им непросто, но они стремятся обеспечить фанатам "наилучший опыт". Для этого игре нужны доработки и дополнительная полировка. Теперь порт планируют выпустить одновременно с появлением в игре кроссплатформенных сохранений, над которыми сейчас работает команда.

Согласно правилам Nintendo, все цифровые предзаказы Borderlands 4 для Switch 2 будут отменены. Игроки могут самостоятельно инициировать возврат средств уже сейчас или дождаться 26 сентября, когда этот процесс начнется автоматически.

Решение о переносе не стало неожиданностью, ведь игра имеет проблемы с оптимизацией. Ранее блогер EpicNNG сообщал, что на выставке Gamescom 2025 демоверсия игры для Switch 2 в телевизионном режиме едва достигала 30 кадров в секунду, имела задержку ввода и низкое разрешение.

Почему релиз Borderlands 4 пошел не по плану?

На ПК и других консолях, где игра вышла 12 сентября, ситуация не лучше. У Steam лутер-шутер получил более 35 тысяч "смешанных" отзывов, а его рейтинг составляет лишь 63%.

Дело в том, что Borderlands 4 сталкивается с серьезными проблемами оптимизации, из-за которых игра работает с низкой производительностью даже на мощных ПК и PS5 Pro. Эксперты Digital Foundry советуют избегать максимальных настроек графики, поскольку они неэффективны и не улучшают визуальное качество игры.