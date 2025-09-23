Детали нового патча под названием "Ночь охотника" можно прочитать на странице S.T.A.L.K.E.R. 2. 24 Канал Выбрал самые главные обновления о свежем патче 1.6.

Что изменилось в Зоне с обновлением 1.6?

Главной частью патча стал новый контент. В игре появились долгожданные очки ночного видения, а также новая аномалия под названием "Огненный шар".

Разработчики также расширили варианты лиц и причесок для женских неигровых персонажей. Кроме того, в Зону вернулся Гонта – персонаж из "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти". Вместе с ним в игре появилась уникальная винтовка "Драгунка".

Обновление также коснулось игрового процесса. Теперь игрокам доступна стрельба навскидку и лазерный прицел, а в тайниках можно сортировать предметы. Баланс тайников был переработан по всей игровой карте. Неигровые персонажи (NPC) теперь умеют обыскивать тела убитых мутантов.

Трейлер "Ночь охотника" – смотрите видео:

Разработчики скорректировали поведение NPC, которые теперь учитывают использование приборов ночного видения, и обновили боевую систему, в частности бои на дальних дистанциях. Были добавлены новые опции, такие как локальное восстановление резервных сохранений и возможность отключить автоматический наклон персонажа.

Техническая составляющая игры тоже получила улучшения. GSC оптимизировала работу центрального процессора и усовершенствовала редактор модов Zone Kit. Был исправлен ряд ошибок, приводивших к вылетам игры, а также проблемы с искусственным интеллектом, боями, заданиями и открытым миром.

Разработчики предупреждают, что установленные модификации могут вызвать сбои в работе игры после обновления 1.6.

Что известно о S.T.A.L.K.E.R. 2?

Дата выхода: Игра вышла 20 ноября 2024 года на ПК и консолях Xbox Series X/S. Релиз для PlayStation 5 запланирован на 20 ноября 2025 года.

Успех на старте: S.T.A.L.K.E.R. 2 получила "очень положительные" отзывы в Steam и установила рекорд продаж, разойдясь тиражом в 1 миллион копий всего за два дня.

Будущие обновления: GSC Game World пообещала выпускать обновления с улучшениями и бесплатным контентом. Разработчики признают, что в такой масштабной игре могут случаться технические недостатки, и планируют оперативно их исправлять, опираясь на отзывы игроков.