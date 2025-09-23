Деталі нового патчу під назвою "Ніч мисливця" можна прочитати на сторінці S.T.A.L.K.E.R. 2. 24 Канал Вибрав найголовніші оновлення про свіжий патч 1.6.

Дивіться також STALKER 2 вийде на PlayStation 5: стала відома точна дата

Що змінилося у Зоні з оновленням 1.6?

Головною частиною патчу став новий контент. У грі з'явилися довгоочікувані окуляри нічного бачення, а також нова аномалія під назвою "Вогняна куля".

Розробники також розширили варіанти облич та зачісок для жіночих неігрових персонажів. Крім того, у Зону повернувся Гонта – персонаж із "S.T.A.L.K.E.R.: Поклик Прип'яті". Разом із ним у грі з'явилася унікальна гвинтівка "Драгунка".

Оновлення також торкнулося ігрового процесу. Тепер гравцям доступна стрільба навскидку та лазерний приціл, а у схованках можна сортувати предмети. Баланс схованок було перероблено по всій ігровій мапі. Неігрові персонажі (NPC) тепер вміють обшукувати тіла вбитих мутантів.

Трейлер "Ніч мисливця" – дивіться відео:

Розробники скоригували поведінку NPC, які тепер враховують використання приладів нічного бачення, та оновили бойову систему, зокрема бої на далеких дистанціях. Були додані нові опції, як-от локальне відновлення резервних збережень та можливість вимкнути автоматичний нахил персонажа.

Технічна складова гри теж отримала покращення. GSC оптимізувала роботу центрального процесора та вдосконалила редактор модів Zone Kit. Було виправлено низку помилок, що призводили до вильотів гри, а також проблеми зі штучним інтелектом, боями, завданнями та відкритим світом.

Розробники попереджають, що встановлені модифікації можуть спричинити збої в роботі гри після оновлення 1.6.

Що відомо про S.T.A.L.K.E.R. 2?

Дата виходу: Гра вийшла 20 листопада 2024 року на ПК та консолях Xbox Series X/S. Реліз для PlayStation 5 заплановано на 20 листопада 2025 року.

Успіх на старті: S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала "дуже позитивні" відгуки в Steam та встановила рекорд продажів, розійшовшись тиражем в 1 мільйон копій лише за два дні.

Майбутні оновлення: GSC Game World пообіцяла випускати оновлення з покращеннями та безкоштовним контентом. Розробники визнають, що в такій масштабній грі можуть траплятися технічні недоліки, та планують оперативно їх виправляти, спираючись на відгуки гравців.