Очільник Take-Two здивував коментарем про невдалу екранізацію відеогри Borderlands

Перед щоквартальним виступом перед інвесторами, голова компанії Take-Two Штраус Зельник прокоментував провальну екранізацію популярної гри Borderlands, здивувавши усіх своєю думкою.

Не усім екранізаціям відеоігор судилося стати успішними, чому став яскравим підтвердженням фільм Бордерлендз (Borderlands), який розчарував не лише геймерів та фанатів франшизи, а й пересічних глядачів, інформує 24 Канал з посиланням на IGN.

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Зельник вважає, що фільм виконав свою функцію

Один з найгірших фільмів 2024 року заробив лише 31 мільйон доларів за час показу в кінотеатрах по всьому світу та залишився у "мінусі" приблизно на 100 мільйонів вічнозелених.

Попри фінансові втрати та шквальну критику від глядачів, CEO компанії видавця ігор Borderlands не згоден, що фільм став повним провалом.

Трейлер фільму – дивіться відео

Генеральний директор Take-Two Штраус Зельник стверджує, що Бордерлендз насправді допоміг популярній серії ігор.

Хоча він визнає, що в цілому екранізація стала "розчаруванням", функціонер пояснив як короткий візит франшизи у світ кіно позитивно вплинув на ігри серії.

Насправді було продано більше ігор, тож я не думаю, що це (поява фільму – ред.) взагалі нашкодило, якщо на те пішло, я думаю, що це, можливо, навіть трохи допомогло,

– сказав Зельник.

Стимулювання продажів часто є ключовим фактором для того аби екранізувати відеогру, а Borderlands 3 справді отримав непоганий приріст після виходу кінострічки, тож у словах очільника Take-Two може бути крупиця правди.