В одному з поєдинків на матчмейкінговій платформі FACEIT сталося справжнє диво, адже тамтешній бот створив нереальний хайлайт, інформує 24 Канал з посиланням на CS2 NEWS у X.

Цікаво S1mple виграв свій перший турнір у складі нової команди BC GAME

Повстання машин вже близько?

FACEIT – це відома кіберспортивна платформа на якій геймери можуть грати один проти одного поза звичними ігровими режимами у низці проєктів.

У Counter-Strike 2 вона надає доступ до цікавих рейтингових ліг, більш наближених до реального кіберспорту поєдинків тощо.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 433 від 13.12.2022.

Усі користувачі на платформі мають рівень (від 1 до 10) та показник ELO, який по суті є очками, що втрачаються чи набуваються залежно від результату в матчі.

Аби мати найвищий, 10 рівень, потрібно аби ваш показник ELO перевищував 2000 балів, як йдеться на самому порталі FACEIT.

Група високорівневих гравців стала свідками чудернацького моменту. Під час гри на мапі Overpass у лобі з середнім ELO 2200 пунктів, один з учасників вилетів з матчу. Його місце зайняв звичайний бот, який створив нереальний хайлайт на точці A.

Зачаївшись в кутку, озброєний гвинтівкою AUG, він зумів самотужки вбити усіх опонентів з ворожої команди.

Дивовижно майстерний бот – дивіться відео

Отож Wolf, а саме таке ім'я рандомно випало ботові, здійснив "ейс", себто вбивство 5 суперників за один раунд.

Перчинки історії додає те, що існує чимало професійних кіберспортсменів для яких повторення цього подвигу на таких рівнях було б завданням з зірочкою, як от учасники клуба Рулона.