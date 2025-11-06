Що чекає на фанатів Counter-Strike у 2027 та 2028 роках?

Компанія PGL підтвердила, що організує щонайменше п'ятнадцять турнірів найвищого рівня з Counter-Strike 2 протягом 2027 та 2028 років, пише 24 Канал з посиланням на Dust 2.

Дивіться також ESL розкриває календар майбутніх подій: коли відбудуться головні турніри

Протягом 2027 року румунський організатор проведе шість власних турнірів, а також організує англомовну трансляцію для CS Asia Championships (CAC) 2027. На 2028 рік заплановано вісім подій першого рівня.

2027 рік:

​PGL №1: 15 – 25 січня​.

PGL №2: 11 – 22 лютого​.

PGL №3: 17 – 29 березня​.

PGL №4: 14 – 26 квітня​.

CAC 2027 (англомовна трансляція): 17 – 29 серпня​.

PGL №5: 1 – 13 вересня​.

PGL №6: 6 – 18 жовтня​.

2028 рік:

PGL №1: 14 – 24 січня.

PGL №2: 9 – 21 лютого.

PGL №3: 22 березня – 3 квітня.

PGL №4: 19 квітня – 1 травня.

PGL №5: 16 – 28 серпня.

PGL №6: 31 серпня – 11 вересня.

PGL №7: 4 – 16 жовтня.

PGL №8: 1 – 13 листопада​.

Наразі ще невідомо, яка дата відповідає якому турніру. Додаткові деталі, такі як місце проведення, формат, призовий фонд та перелік команд, будуть оголошені пізніше в соціальних мережах, йдеться на сайті PGL.

Не все так добре

Варто зазначити, що між PGL та ESL наразі існує велике протистояння, оскільки перша звинувачує другу в антиконкурентних практиках і спробах задушити її бізнес. По-перше, ESL навмисно встановили дату щонайменше одного свого турніру так, щоб вона перетиналася з турніром PGL. Це змусило команди вибирати між двома подіями. А по-друге, щоб схилити вибір на свій бік, ESL ввела нові правила, які передбачають штрафи для команд і дискваліфікацію через пропуски її турнірів.

Хоча цього разу ESL оголосила свої турніри раніше, вона також заявила, що проведе додаткові події, про які буде оголошено окремо. Це залишає для компанії можливість повторити свій трюк із перекриттям дат, щоб знову розвалити принаймні один з турнірів PGL.

Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!