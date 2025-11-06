Что ждет фанатов Counter-Strike в 2027 и 2028 годах?

Компания PGL подтвердила, что организует не менее пятнадцати турниров высокого уровня по Counter-Strike 2 в течение 2027 и 2028 годов, пишет 24 Канал со ссылкой на Dust 2.

В течение 2027 года румынский организатор проведет шесть собственных турниров, а также организует англоязычную трансляцию для CS Asia Championships (CAC) 2027. На 2028 год запланировано восемь событий первого уровня.

2027 год:

PGL №1: 15 – 25 января.

PGL №2: 11 – 22 февраля.

PGL №3: 17 – 29 марта.

PGL №4: 14 – 26 апреля.

CAC 2027 (англоязычная трансляция): 17 – 29 августа.

PGL №5: 1 – 13 сентября.

PGL №6: 6 – 18 октября.

2028 год:

PGL №1: 14 – 24 января.

PGL №2: 9 – 21 февраля.

PGL №3: 22 марта – 3 апреля.

PGL №4: 19 апреля – 1 мая.

PGL №5: 16 – 28 августа.

PGL №6: 31 августа – 11 сентября.

PGL №7: 4 – 16 октября.

PGL №8: 1 – 13 ноября.

Пока еще неизвестно, какая дата соответствует какому турниру. Дополнительные детали, такие как место проведения, формат, призовой фонд и перечень команд, будут объявлены позже в социальных сетях, говорится на сайте PGL.

Не все так хорошо

Стоит отметить, что между PGL и ESL пока существует большое противостояние, поскольку первая обвиняет вторую в антиконкурентных практиках и попытках задушить ее бизнес. Во-первых, ESL намеренно установили дату как минимум одного своего турнира так, чтобы она пересекалась с турниром PGL. Это заставило команды выбирать между двумя событиями. А во-вторых, чтобы склонить выбор на свою сторону, ESL ввела новые правила, которые предусматривают штрафы для команд и дисквалификацию из-за пропусков ее турниров.

Хотя в этот раз ESL объявила свои турниры раньше, она также заявила, что проведет дополнительные события, о которых будет объявлено отдельно. Это оставляет для компании возможность повторить свой трюк с перекрытием дат, чтобы снова развалить по крайней мере один из турниров PGL.

