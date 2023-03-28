Якийсь час тому мережу сколихнуло відео у якому солдат ЗСУ героїчно відбив атаку переважаючих сил противника, вразивши як світову спільноту так і наше військове командування.

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За свою звитягу, старший солдат Зубарєв був відзначений нагородною зброєю та нагрудним знаком "Золотий хрест" з рук головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

Детальніше про те, як йому вдалося зберегти голову холодною та діяти настільки вдало у напрочуд напруженій ситуації Хижак розповів виданню Цензор.нет, згадавши при цьому що у розвитку тактичного мислення йому неабияк допомагає ніщо інше як відеогра.

Мова йде про королівську битву PUBG, у якій Зубарєв виявляється справжній професіонал.

Звідки в мене тактичне мислення? Я спілкуюсь із командирами, є вже певний досвід. Тактичне мислення прокачую у грі PUBG, це теж такий шутер на багато гравців. Я у цій грі маю високий рейтинг, граю у клані NO MERCY, тож коли повертають із бойових завдань, і інколи випадає кілька годин – граю в PUBG, – розповів боєць.

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Отож, не лише танкісти можуть покращити власні навички, граючи у різноманітні відеоігри.