Некоторое время назад сеть всколыхнуло видео в котором солдат ВСУ героически отразил атаку превосходящих сил противника, поразив как мировое сообщество, так и наше военное командование.

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За свою победу в бою, старший солдат Зубарев был отмечен наградным оружием и нагрудным знаком "Золотой крест" из рук главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

Подробнее о том, как ему удалось сохранить голову холодной и действовать настолько удачно в удивительно напряженной ситуации Хищник рассказал изданию Цензор.нет, вспомнив при этом что в развитии тактического мышления ему помогает ничто иное как видеоигра.

Речь идет о королевской битве PUBG, в которой Зубарев оказывается настоящий профессионал.

Откуда у меня тактическое мышление? Я общаюсь с командирами, есть уже опыт. Тактическое мышление прокачиваю в игре PUBG, это тоже такой шутер на много игроков. Я в этой игре имею высокий рейтинг, играю в клане NO MERCY, так что когда возвращаюсь из боевых задач, и иногда выпадает несколько часов – играю в PUBG, – рассказал боец.

Трейлер мобильной игры PUBG New State: видео

Итак, не только танкисты могут улучшить свои навыки, играя в различные видеоигры.