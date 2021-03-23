Стрімерка із нікнеймом Storymodebae вирішила зіграти у класичний платформер The Lion King. Щоправда, вона не відразу зрозуміла, що гра не пробачає помилок.

Старі відеоігри відрізнялися своєю хардкорністю та брутальністю, а також не пробачали помилок. З подібною грою познайомилася стрімерка Storymodebae, а результат цієї "теплої" зустрічі дуже сподобався користувачам у твітері та вже зібрав понад 4 мільйони переглядів та майже 240 тисяч вподобань.

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Стрімерка вирішила зіграти у класичний платформер The Lion King, який вийшов ще у 1994 році на деякі дуже старі консолі. Гра повністю повторює сюжет однойменного мультфільму від Disney, а геймери керують Сімбою. Для запуску відеогри вона використала сучасний емулятор й перші 10 хвилин все йшло дуже добре.

Щоправда, на рівні з жирафами у Storymodebae виникли серйозні труднощі та виявилося, що маленький Сімба ще не вміє плавати. Вона дуже швидко витратила три життя й побачила перед собою екран з красномовним написом "Game Over". Стрімерка дуже здивувалася цьому, а також спочатку навіть не повірила, що це кінець. Проте, вже через декілька секунд з'явилося головне меню гри, де дівчина побачила всього два розділи:

Старт

Налаштування

Тоді вона й зрозуміла, що у відеогрі відсутні автоматичні збереження, тому все потрібно розпочинати з самого початку. Також у The Lion King не можна вибрати конкретний рівень чи пропустити вже пройдені. Гра дуже жорстока до геймерів, а також взагалі не пробачає помилок.

Найцікавіше, що ця відеогра була розрахована на дітей, хоча простою її назвати дуже важко. Storymodebae була дуже розчарована, хоча й пожартувала, що відеоігри дев'яностих взагалі не піклувалися про почуття геймерів.

Момент з "Game Over" для Storymodebae – відео

Games in the 90s really didn’t care about auto save or our feelings at ALL. pic.twitter.com/k23AGZFaFE — Bri ? (@storymodebae) March 19, 2021

Проходження відеогри The Lion King від Storymodebae – відео