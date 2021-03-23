Стримерша с никнеймом Storymodebae решила сыграть в классический платформер The Lion King. Правда, она не сразу поняла, что игра не прощает ошибок.

Старые видеоигры отличались своей хардкорностью и брутальностью, а также не прощали ошибок. С подобной игрой познакомилась стримерша Storymodebae, а результат этой "теплой" встречи очень понравился пользователям в твиттере и уже собрал более 4 миллионов просмотров и почти 240 тысяч лайков.

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Стримерша решила сыграть в классический платформер The Lion King, который вышел еще в 1994 году на некоторые очень старые консоли. Игра полностью повторяет сюжет одноименного мультфильма от Disney, а геймеры управляют Симбой. Для запуска видеоигры она использовала современный эмулятор и первые 10 минут все шло очень хорошо.

Правда, на уровне с жирафами в Storymodebae возникли серьезные трудности и оказалось, что маленький Симба еще не умеет плавать. Она очень быстро потратила три жизни и увидела перед собой экран с красноречивой надписью "Game Over". Стримерша очень удивилась этому, а также сначала даже не поверила, что это конец. Однако, уже через несколько секунд появилось главное меню игры, где девушка увидела всего два раздела:

Старт

Настройки

Тогда она и поняла, что в видеоигре отсутствуют автоматические сохранения, поэтому все нужно начинать с самого начала. Также в The Lion King нельзя выбрать конкретный уровень или пропустить уже пройденные. Игра очень жестокая к геймерам, а также вообще не прощает ошибок.

Самое интересное, что эта видеоигра была рассчитана на детей, хотя простой ее назвать очень трудно. Storymodebae была очень разочарована, хотя и пошутила, что видеоигры девяностых вообще не заботились о чувствах геймеров.

Момент с "Game Over" для Storymodebae – видео

Games in the 90s really didn’t care about auto save or our feelings at ALL. pic.twitter.com/k23AGZFaFE — Bri ? (@storymodebae) March 19, 2021

Прохождение видеоигры The Lion King от Storymodebae – видео