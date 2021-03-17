Стримерша унижала зрителей за маленькие донаты, а теперь называет себя новой иконой феминизма
Стримерша Katsplay на одной из трансляций унижала зрителей, донативших маленькую, по ее мнению, сумму. После осуждения слов девушки в сети, за нее вступились феминистки и все вышло из-под контроля.
Источник:Dexerto
На одном из стримов девушка грубо высказалась о зрителях, донативших ей менее 1 доллара, за что получила большую порцию ненависти в свой адрес в социальных сетях.
Интересно Скандал в Сall of Duty: игроки требуют изъять эмблему из-за ее сходства с символикой "Азова"
Клип с такой негативной реакцией пусть и на маленькую, но все же поддержку от зрителей, мгновенно разлетелся сетью и вызвал волну возмущения.
Я ненавижу вас, вы отвратительны! Если вы не можете позволить себе задонатить больше одного доллара, то мне вас жаль. Забаньте их, черт возьми, я серьезно. Я не хочу, чтобы в моем чате были бедняки. Уходите прочь!, – эмоционально выпалила стримерша.
В то время как большинство пользователей различных соцсетей жестко осудили такое поведение девушки, несколько феминисток и стримерш написали посты в поддержку Katsplay. В частности стримерша MsNixxyy увидела в этой ситуации сексизм, ведь по ее словам популярный стример Dr. Disrespect занимается подобным "шеймингом" постоянно и никто не обращает на это внимание "но когда такое делает девушка, это сразу становится мерзким".
Сама Katsplay заявила, что не собирается ни перед кем извиняться и изменила описание собственного канала на Twitch, написав что она "самая сознательная феминистка на платформе". Многие считают, что таким образом девушка только подогревает интерес к собственной персоне, что также является если не полной, то частичной правдой, ведь ее популярность существенно возросла после инцидента, чем она не пренебрегает хвастаться.
Вообще за Katsplay и до этого замечали попытки всячески "зацепить" аудиторию для набора популярности. Например, в этом клипе девушка в ответ на комплимент о том, что она кажется интересной личностью отвечает, что решила стримить не для того, чтобы кто-то хвалил ее характер или личность, а только чтобы "получать комплименты моему телу и груди ... ведь это моя маркетинговая стратегия". А также называет такое свое поведение проявлением феминизма.
Точно не известно действительно ли у девушки такой характер или она только играет роль для набора популярности, однако парадоксальным является то, что несмотря на такое отношение к зрителям, людей на ее трансляциях все же стало существенно больше.
Поделиться новостью