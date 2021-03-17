Стримерша Katsplay на одной из трансляций унижала зрителей, донативших маленькую, по ее мнению, сумму. После осуждения слов девушки в сети, за нее вступились феминистки и все вышло из-под контроля.

На одном из стримов девушка грубо высказалась о зрителях, донативших ей менее 1 доллара, за что получила большую порцию ненависти в свой адрес в социальных сетях.

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Клип с такой негативной реакцией пусть и на маленькую, но все же поддержку от зрителей, мгновенно разлетелся сетью и вызвал волну возмущения.

I'm totally fine with girls doing their thing on @Twitch but this girl shouldn't be allowed anywhere near the platform. Yes, she may be drunk but come on, she's vile. Here's just a few clips from @katsplayTV aka https://t.co/vaojh8ysk4 pic.twitter.com/UlqRhPx6pP — ArkhamD4 (@ArkhamD4) March 15, 2021

Я ненавижу вас, вы отвратительны! Если вы не можете позволить себе задонатить больше одного доллара, то мне вас жаль. Забаньте их, черт возьми, я серьезно. Я не хочу, чтобы в моем чате были бедняки. Уходите прочь!, – эмоционально выпалила стримерша.

В то время как большинство пользователей различных соцсетей жестко осудили такое поведение девушки, несколько феминисток и стримерш написали посты в поддержку Katsplay. В частности стримерша MsNixxyy увидела в этой ситуации сексизм, ведь по ее словам популярный стример Dr. Disrespect занимается подобным "шеймингом" постоянно и никто не обращает на это внимание "но когда такое делает девушка, это сразу становится мерзким".

Сама Katsplay заявила, что не собирается ни перед кем извиняться и изменила описание собственного канала на Twitch, написав что она "самая сознательная феминистка на платформе". Многие считают, что таким образом девушка только подогревает интерес к собственной персоне, что также является если не полной, то частичной правдой, ведь ее популярность существенно возросла после инцидента, чем она не пренебрегает хвастаться.

This is the most honest streamer on Twitch pic.twitter.com/oUwhGJwdsj — Jake Lucky (@JakeSucky) March 15, 2021

Вообще за Katsplay и до этого замечали попытки всячески "зацепить" аудиторию для набора популярности. Например, в этом клипе девушка в ответ на комплимент о том, что она кажется интересной личностью отвечает, что решила стримить не для того, чтобы кто-то хвалил ее характер или личность, а только чтобы "получать комплименты моему телу и груди ... ведь это моя маркетинговая стратегия". А также называет такое свое поведение проявлением феминизма.

MY PERSONALITY IS STORED IN MY BOOBS. THIS IS FUCKING FEMINISM. IF YOU DON'T APPRECIATE ALL WOMEN BYE — katsplayTV (@katsplayTV) March 15, 2021

Точно не известно действительно ли у девушки такой характер или она только играет роль для набора популярности, однако парадоксальным является то, что несмотря на такое отношение к зрителям, людей на ее трансляциях все же стало существенно больше.