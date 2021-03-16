Поклонники Call of Duty: Warzone заметили сходство эмблемы отряда "Химера" с символикой полка "Азов" и требуют убрать ее из игры из-за обвинений последних в неонацизме. Подробнее – в материале.

События Warzone разворачиваются в альтернативной вселенной, а основными действующими лицами выступают полуреальные политические организации. К тому же разработчики серии Call of Duty часто заимствуют некоторые локации реального мира для создания собственных уровней, а в этот раз они решили использовать в игре эмблему украинской организации "Азов".

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Эмблема, о которой идет речь, является частью "косметического" набора "Chimera pack", который стоит примерно 11 долларов и продается в игре еще с начала 2020 года. Как и на многих других эмблемах Warzone, на ней воспроизведен анимированный цикл, который показывает крылатое существо, что предстает перед глазами игрока на фоне фиолетово-желтого символа.

Эмблема отряда "Chimera" / изображение codmwstore.com

Сходство игровой эмблемы с символикой "Азова" только недавно первым заметил пользователь в официальном сабредите Warzone.

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В Warzone "Химера" – это вымышленная ЧВК, которую основал персонаж Николай, российский торговец оружием. Сама "Химера" не связана ни с одной нацией, однако один из ее членов – оперативник Егор является украинцем. Егор – один из трех оперативников, получающих уникальный "скин" в случае приобретения "Chimera Pack", но интересно то, что он единственный на чьей форме нет самого символа.

Оперативник Егор / изображение codmwstore.com

Как отмечается в оригинальной публикации Reddit, эмблема из Warzone использует ту же цветовую схему, и символ полка "Азов", только с измененными цветами. Сходству трудно возразить.

Эмблема отряда "Chimera" и эмблема организации "Азов" / изображение pcgamer.com

Проблема лишь в том, что по мнению игрока, обнаружившего это заимствование, украинская организация является "неонацистской группировкой". Поэтому пользователь Reddit призвал разработчиков убрать эмблему из игры, при этом нейтрально относясь к эмблеме заимствованной из герба СССР.

Что известно об "Азове": кратко "Азов" начал свой путь в 2014 году как добровольческий батальон, а затем полк. Участвовал в ряде важных боев против агрессии России на востоке Украины.

Свою идеологию организация определяет как нациократию, а политологи относят ее к крайне правым.

В 2019 году 40 американских конгрессменов требовали признать полк "Азов" террористической организацией, за ее якобы связи со стрелком, совершившим теракт в мечетях новозеландского Крайстчерча.

Обвинения оказались беспочвенными, а за организацию на высоком уровне "вступился" ряд украинских политиков и конфликт был исчерпан.

История получила огласку и освещение в ряде авторитетных игровых изданий, среди которых Gamerant и PCGAMER. Последние обратились за комментарием к издателям игры, однако еще не получили ответа.