Шанувальники Call of Duty: Warzone помітили схожість емблеми загону "Химера" зі символікою полку "Азов" та вимагають прибрати її з гри через звинувачення останніх у неонацизмі. Детальніше – у матеріалі.

Події Warzone розгортаються в альтернативному всесвіті, а основними дієвими особами виступають напівреальні політичні організації. До того ж розробники серії Call of Duty часто запозичують деякі локації реального світу для створення власних рівнів, а цього разу вони вирішили використати в грі емблему української організації "Азов".

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Емблема, про яку йде мова є частиною "косметичного" набору "Chimera pack", який коштує приблизно 11 доларів і продається у грі ще з початку 2020 року. Як і на багатьох інших емблемах Warzone, на ній відтворений анімований цикл, який показує крилату істоту, що постає перед очима гравця на фоні фіолетово-жовтого символу.

Емблема загону "Chimera" / зображення codmwstore.com

Схожість ігрової емблеми з символікою "Азову" лише нещодавно першим помітив користувач в офіційному сабредіті Warzone.

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У Warzone "Химера" – це вигадана ПВК, яку започаткував персонаж Ніколай, російський торговець зброєю. Сама "Химера" не пов'язана з жодною нацією, проте один із її членів – оперативник Єгор є українцем. Єгор – один із трьох оперативників, що отримує унікальний "скін" в разі придбання "Chimera Pack", але цікавим є те, що він єдиний на чиїй формі немає самого символу.

Оперативник Єгор / зображення codmwstore.com

Як зазначається в оригінальній публікації Reddit, емблема з Warzone використовує ту саму колірну схему, що і символ полку "Азов", лише зі зміненими кольорами. Подібність важко заперечити.

Емблема загону "Chimera" та емблема організації "Азов" / зображення pcgamer.com

Проблема лише в тому, що на думку гравця, що виявив це запозичення, українська організація – є "неонацистським угрупованням". Через це користувач Reddit закликав розробників прибрати емблему з гри, при цьому нейтрально ставлячись до емблеми запозиченої з герба СРСР.

Що відомо про "Азов": коротко "Азов" почав свій шлях 2014 року як добровольчий батальйон, а потім полк. Брав участь у низці важливих боїв проти агресії Росії на сході України.

Свою ідеологію організація окреслює як націократію, а політологи зараховують її до крайніх правих.

У 2019 році 40 американських конгресменів вимагали визнати полк "Азов" терористичною організацією, через її нібито зв'язки зі стрільцем, що вчинив теракт у мечетях новозеландського Крайстчерча.

Звинувачення виявились безпідставними, а за організацію на найвищому рівні "вступилася" низка українських політиків і конфлікт було вичерпано.

Історія набула розголосу та отримала висвітлення в низці авторитетних ігрових видань, серед яких Gamerant та PCGAMER. Останні звернулися за коментарем до видавців гри, проте ще не отримали відповіді.