Стрімерка Katsplay на одній з трансляцій принижувала глядачів, що донатили маленьку, на її думку, суму. Після засудження слів дівчини в мережі, за неї вступилися феміністки й все вийшло з-під контролю.

На одному зі стрімів дівчина грубо висловилася щодо глядачів, які донатили їй менше ніж 1 долар, за що отримала велику порцію ненависті у свою адресу в соціальних мережах.

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Кліп з такою негативною реакцією нехай і на маленьку, але все ж підтримку від глядачів, миттєво розлетівся мережею та викликав хвилю обурення.

I'm totally fine with girls doing their thing on @Twitch but this girl shouldn't be allowed anywhere near the platform. Yes, she may be drunk but come on, she's vile. Here's just a few clips from @katsplayTV aka https://t.co/vaojh8ysk4 pic.twitter.com/UlqRhPx6pP — ArkhamD4 (@ArkhamD4) March 15, 2021

Я ненавиджу вас, ви огидні! Якщо ви не можете дозволити собі задонатити більше одного долара, то мені вас шкода. Забаньте їх, чорт забирай, я серйозно. Я не хочу, щоб в моєму чаті були бідняки. Ідіть геть!, – емоційно випалила стрімерка.

У той час як більшість користувачів різноманітних соцмереж жорстко засудили таку поведінку дівчини, декілька феміністок та стрімерок написали пости на підтримку Katsplay. Зокрема стрімерка MsNixxyy побачила в цій ситуації сексизм, адже за її словами популярний стрімер Dr. Disrespect займається подібним "шеймінгом" постійно і ніхто не звертає на це увагу "але коли таке робить дівчина, це відразу стає мерзенним".

Сама Katsplay заявила, що не збирається ні перед ким вибачатися та змінила опис власного каналу на Twitch, написавши що вона "найсвідоміша феміністка на платформі". Багато хто вважає, що таким чином дівчина лише підігріває інтерес до власної персони, що також є якщо не повною, то частковою правдою, адже її популярність суттєво зросла після інциденту, чим вона не цурається вихвалятися.

This is the most honest streamer on Twitch pic.twitter.com/oUwhGJwdsj — Jake Lucky (@JakeSucky) March 15, 2021

Взагалі за Katsplay і до цього помічали намагання всіляко "зачепити" аудиторію задля набору популярності. Наприклад у цьому кліпі дівчина у відповідь на комплімент про те, що вона здається цікавою особистістю відповідає, що вирішила стрімити не для того, щоб хтось хвалив її характер чи особистість, а лише щоб "отримувати компліменти моєму тілу та грудям… адже це моя маркетингова стратегія". А також називає таку свою поведінку виявом фемінізму.

MY PERSONALITY IS STORED IN MY BOOBS. THIS IS FUCKING FEMINISM. IF YOU DON'T APPRECIATE ALL WOMEN BYE — katsplayTV (@katsplayTV) March 15, 2021

Достеменно не відомо чи у дівчини дійсно такий характер чи вона й справді лише грає роль для набору популярності, проте парадоксальним є те, що попри таке відношення до глядачів, людей на її трансляціях все ж суттєво побільшало.