Виживання на висоті: відбувся реліз атмосферної гри Cairn

Студія The Game Bakers випустила Cairn – симулятор альпініста, у якому необхідно планувати маршрут та економити ресурси для виживання в горах. Проєкт уже отримав високі оцінки від професійної преси та звичайних користувачів.

Історія зосереджена на професійній альпіністці Ааві, яка намагається підкорити неприступну вершину та дізнатися більше про це мальовниче місце, як розказано на сайті TopGear.

Дивіться також Fallout 4 отримала безплатні DLC за мотивами серіалу та New Vegas

Чим особлива Cairn?

Підкорення кожного схилу в Cairn є складним завданням, тому попередня підготовка та розрахунок ресурсів є критично важливими. Головна героїня під час тривалого підйому повинна постійно перевіряти наявність води, медикаментів, пластирів та магнезії.

У дорозі Аава не лише долає перешкоди, а й зустрічає інших мандрівників, передає вітання колегам, що залишилися внизу, та вивчає історію гори Камі. Музика та загальна атмосфера проєкту викликали захоплення у спільноти, а систему інвентарю та передачу відчуття висоти називають дуже продуманими.

Трейлер Cairn – дивіться відео:

На агрегаторі Metacritic гра отримала рейтинг 83 – 84 %, а в Steam кількість позитивних відгуків сягає 93 %. Гравці емоційно описують свій досвід, зазначаючи, що від напруги буквально тремтять руки та ноги, а самі відчуття від процесу надзвичайно сильні.

Разом із тим технічна частина має певні недоліки: власники флагманських відеокарт повідомляють про регулярні просідання частоти кадрів.

Наразі симулятор доступний на PlayStation 5 та персональних комп'ютерах через сервіси Steam, Epic Games Store та GOG. У магазині Valve гру можна придбати за 990 рублів з урахуванням знижки з нагоди релізу, також у проєкті присутня текстова локалізація.