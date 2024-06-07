Games 24 пропонує дізнатися про подібні випадки у світі відеоігор.

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Stardew Valley – Harvest Moon

Одна з найкращих інді-відеоігор в історії була створена всього лише однією людиною, яка дуже любила симулятор ферми Harvest Moon.

Ерік Барон мріяв про роботу розробника відеоігор, однак мав куце резюме. Тоді молодик вигадав такий собі "чорновий" проєкт для відточення власних навичок, взявши за основу формулу улюбленої забавки та покращивши її.

Дебютний трейлер Stardew Valley – дивитися відео

У підсумку творіння ConcernedApe стало не просто повноцінною грою, а справжнім діамантом індустрії та принесло багатство і славу своєму розробнику.

Call of Duty – Medal of Honor

З огляду на величезну кількість шанувальників і всесвітнє визнання, важко уявити, що двадцять років тому Call of Duty зневажливо називали клоном Medal of Honor. Але куди правди діти, один із найвідоміших шутерів від першої особи в історії починав як двійник менш популярної франшизи.

Без MoH не було б CoD / Фото EA Los Angeles

Перша Call of Duty вийшла у 2003 році, приблизно через чотири роки після дебютної Medal of Honor, і позичила у "старшої сестри" багато чого: від сетингу Другої світової війни до особливостей ігрового процесу.

Лише після четвертої частини Call of Duty почала розвивати власну ідентичність. Події ігор стали зображати різні часові періоди, більше уваги автори приділяли сюжету, а згодом і багатокористувацькій складовій – усе це призвело до величезного зростання популярності франшизи.

Зараз світ відеоігор важко уявити без чергової "колди", але мало хто згадає про Medal of Honor.

Fortnite – PUBG

Ідея "королівської битви" не була інноваційним винаходом Epic Games. На момент випуску Fortnite цей жанр вже виник і був мегапопулярним завдяки PlayerUnknown's Battlegrounds, більш відомій як PUBG.

Однак Fortnite все ж спричинила революцію в індустрії. Причиною цьому стало додання в концепцію жанру будівництва, яке змусило гравців думати не лише про стрілянину, але і про те, як швидко створити для себе надійні оборонні споруди.

Перший трейлер Fortnite – перегляньте відео

Надалі "епіки" вигадали неймовірно вдалу концепцію монетизації проєкту, перетворивши створення скінів для гри у справжній фан-сервіс.

У наші дні Fortnite давно не просто "королівська битва", а цілий мультивсесвіт і культурний феномен, якого могло б не бути, якби розробники не "позичили" першочергову ідею.

Angry Birds – Crush the Castle

Хто б міг подумати, що одна з найпопулярніших мобільних ігор усіх часів також була відверто "натхненна" іншим проєктом?

Crush the Castle – це гра, про яку чули одиниці геймерів, адже це всього лише флеш-забавка, випущена у 2009 році. У ній завданням гравця було зруйнувати замок або ж конструкції, що його імітували, запускаючи в ціль увесь наявний у грі асортимент валунів.

"Натхненниця" хітової Angry Birds / Фото з YouTube

Безглуздо сперечатися, що Rovio буквально скопіювали цю схему для Angry Birds.

Покращивши ідею та додавши їй індивідуальності у вигляді харизматичних пташок, розробники створили справжній бум у мобільному геймінгу, а їх творіння розрослося у багатомільйонну франшизу з власним повнометражним голлівудським мультфільмом.

SimCity – Utopia

Багато хто любить віддавати належне SimCity за те, що вона проклала шлях для таких ігор, як Civilization і Cities: Skylines, але більшість не здогадується, що усі ці проєкти завдячують непримітній грі 1981 року під назвою Utopia.

Ігровий процес Utopia – дивіться відео

Саме цей проєкт від Mattel Electronics вважається одним з перших містобудівних симуляторів і дав старт розробці SimCity. Надалі Вілл Райт зумів взяти за основу всі вдалі напрацювання та успішно масштабувати їх, створивши відому серію.

Щодо самої Utopia, то хоч вона й не стала мегауспішною, але її "спадок" геймери відчувають й донині, а сама гра була включена до виставки "Мистецтво відеоігор" Смітсонівського інституту.