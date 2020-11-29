Call of Duty: Black Ops Cold War отримала 3,4 бала з 10 від звичайних користувачів на сайті Metacritic. Геймери критикують гру за проблеми з балансом та мультиплеєром.

На агрегаторі рецензій Metacritic рейтинг нової Call of Duty за оцінками звичайних геймерів становить 3,4 бала (10 максимум). Хоча критики оцінили Call of Duty: Black Ops Cold War у 77 балів зі 100.

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Гравці та критики зійшлися лише у тому, що сюжетна кампанія у цій грі вийшла цікавою та захоплюючою. Схожа реакція була на минулорічну Call of Duty: Modern Warfare. Критики її оцінили дуже високо (80), а реакція геймерів була змішана, але оцінка все одно низька (3,4).

Call of Duty: Black Ops Cold War геймери критикують за проблеми з серверами, мультиплеєром та балансом зброї. Гравці вважають гру незавершеною та відзначають значну кількість багів. Зомбі-режим користувачі не критикують, але зазначають, що він майже не змінився з часів останньої частини Black Ops. Сюжетну кампанію хвалять, але вона повністю проходиться за декілька годин. Більшу частину часу у цій грі геймери проводять у багатокористувацьких режимах, які зараз лише критикуються. Розробники цієї відеогри поки ніяк не реагують на подібну критику від користувачів.

Геймери дуже жорстко критикують мультиплеєр у Call of Duty: Black Ops Cold War / світлина з порталу GamesRadar