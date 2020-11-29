Call of Duty: Black Ops Cold War получила 3,4 балла из 10 от обычных пользователей на сайте Metacritic. Геймеры критикуют игру за проблемы с балансом и мультиплеером

На агрегаторе рецензий Metacritic рейтинг новой Call of Duty по оценкам обычных геймеров составляет 3,4 балла (10 максимум). Хотя критики оценили Call of Duty: Black Ops Cold War в 77 баллов из 100.

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Игроки и критики сошлись лишь в том, что сюжетная кампания в этой игре получилась интересной и захватывающей. Похожая реакция была на прошлогоднюю Call of Duty: Modern Warfare. Критики ее оценили очень высоко (80), а реакция геймеров была смешанная, но оценка все равно низкая (3,4).

Call of Duty: Black Ops Cold War геймеры критикуют за проблемы с серверами, мультиплеером и балансом оружия. Игроки считают игру незавершенной и отмечают значительное количество багов. Зомби-режим пользователи не критикуют, но отмечают, что он почти не изменился со времен последней части Black Ops. Сюжетную кампанию хвалят, но она полностью проходится за несколько часов. Большую часть времени в этой игре геймеры проводят в многопользовательских режимах, которые сейчас только критикуются. Разработчики этой видеоигры пока никак не реагируют на подобную критику от пользователей.

Геймеры очень жестко критикуют мультиплеер в Call of Duty: Black Ops Cold War / фотография с портала GamesRadar