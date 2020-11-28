Аналитики определили самую эффективную комбинацию героев для легкой линии в игре Dota 2. Пара Drow Ranger и Vengeful Spirit находится на первой строчке, она побеждает в 62% встреч.

Аналитический портал GOSU.AI обнародовал рейтинг самых эффективных комбинаций героев для легкой линии в игре Dota 2. Лучших определяли по проценту побед в патче 7.27d.

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Рейтинг самых эффективных комбинаций героев для легкой линии выглядит следующим образом:

Drow Ranger и Vengeful Spirit – 62,74% Spectre и Warlock – 58,78% Drow Ranger и Undying – 58,35% Clinkz и Ogre Magi – 57,28% Riki и Grimstroke – 56,85% Luna и Treant Protector – 56,14% Wraith King и Jakiro – 55,87%

Очень уверенно лидирует пара Drow Ranger и Vengeful Spirit, более 62% побед в соревновательных матчах. Также еще раз стоит отметить Drow Ranger, ибо только этот герой попал в этот рейтинг сразу в двух комбинациях.

Легкая линия – самая безопасная линия на карте, потому что врагам очень сложно неожиданно напасть на персонажей, которые играют там. Эта линия очень подходит для героев, которым нужен начальный фарм.

Рейтинг самых эффективных комбинаций героев для легкой линии в игре Dota 2 / статистика с портала GOSU.AI