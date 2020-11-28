Названа лучшая комбинация героев для легкой линии в игре Dota 2
Аналитики определили самую эффективную комбинацию героев для легкой линии в игре Dota 2. Пара Drow Ranger и Vengeful Spirit находится на первой строчке, она побеждает в 62% встреч.
Аналитический портал GOSU.AI обнародовал рейтинг самых эффективных комбинаций героев для легкой линии в игре Dota 2. Лучших определяли по проценту побед в патче 7.27d.
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Рейтинг самых эффективных комбинаций героев для легкой линии выглядит следующим образом:
- Drow Ranger и Vengeful Spirit – 62,74%
- Spectre и Warlock – 58,78%
- Drow Ranger и Undying – 58,35%
- Clinkz и Ogre Magi – 57,28%
- Riki и Grimstroke – 56,85%
- Luna и Treant Protector – 56,14%
- Wraith King и Jakiro – 55,87%
Очень уверенно лидирует пара Drow Ranger и Vengeful Spirit, более 62% побед в соревновательных матчах. Также еще раз стоит отметить Drow Ranger, ибо только этот герой попал в этот рейтинг сразу в двух комбинациях.
Рейтинг самых эффективных комбинаций героев для легкой линии в игре Dota 2 / статистика с портала GOSU.AI
Dota 2Многопользовательская видеоигра, выпущенная компанией Valve в 2011 году. В игре соревнуются 2 команды по 5 игроков в каждой. Геймеры контролируют лишь одного героя со специальным набором умений. Главной задачей является уничтожение вражеского лагеря (базы).
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