Игрок Dota 2 растрогал сеть своей историей: от мечты к полной депрессии
Геймер с никнеймом SuitablePower на платформе reddit поделился своей жизненной историей. 8 лет своей жизни он отдал игре Dota 2, но теперь вынужден удалить свой аккаунт в Steam.
Фанат игры Dota 2 с никнеймом SuitablePower рассказал печальную историю на платформе reddit. Он всю жизнь мечтал стать профессиональным игроком в этой видеоигре, но реальность оказалась другой.
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В Dota 2 SuitablePower начал играть когда ему было всего 13 лет (сейчас уже 21). Сначала в этой игре он просто весело проводил время с друзьями, им было все равно выиграли или проиграли они. Но уже тогда в SuitablePower начали возникать проблемы со школой, у него была самая плохая посещаемость среди всех учеников его учебного заведения. Когда он поступил в университет, то не мог завести себе новых друзей, потому что все время поднимал свой MMR в игре Dota 2.
В эти же годы в SuitablePower появилась мечта стать профессиональным игроком в Dota 2. Он верил, что время проведенное в игре рано или поздно окупится, что сможет даже зарабатывать в Dota 2. Также в него снова начали появляться проблемы с посещаемостью, его даже не перевели на следующий учебный год. После этого SuitablePower удалил видеоигру Dota 2 и несколько месяцев не играл, но опять установил через некоторое время. Он даже неоднократно впадал в депрессию.
В определенный момент SuitablePower стал неудобно чувствовать себя перед своими родителями. Тогда он устроился на работу и начал зарабатывать хорошие деньги. Но через несколько месяцев был уволен из-за прогулов, он каждую ночь проводил в игре Dota 2.
SuitablePower считает, что этот пост на платформе reddit сможет помочь ему завязать с игрой Dota 2 окончательно. Кажется, он сделал правильные выводы:
Я ничего не достиг за 6 тысяч часов, проведенных в Dota 2. У меня нет работы, и мне многое предстоит сделать, чтобы вернуть свою жизнь. Я удалил все игры и аккаунт в Steam, исчезли мои скины, MMR и прочее. Пора повзрослеть.
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