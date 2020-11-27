Геймера чуть не затопили соседи сверху, но его спас релиз нового дополнения для WoW. Игрокам очень понравилась эта история, а фото от F33LGOODiNC уже стало мемом.

Игрок с никнеймом F33LGOODiNC очень обрадовался выходу World of Warcraft: Shadowlands. На платформе reddit он рассказал интересную историю, которая произошла в ночь когда вышло это дополнение.

Интересно Новый редактор Crusader Kings 3 творит чудеса: Джон Сноу, Танос и покемоны – фото

Дополнение Shadowlands для WoW вышло в 1 ночи 24 ноября. Геймеры всю ночь проходили сюжетную кампанию и прокачивали своих персонажей. F33LGOODiNC также не стал исключением, такое сообщение он написал на платформе reddit:

Спасибо Shadowlands, что задержал меня до 3 утра. Если бы не WoW, соседи сверху затопили бы мою квартиру когда я спал. К счастью, я не спал и смог позвонить в службу экстренной помощи и решил эту проблему. WoW спасает!

Также он выложил фото своего ноутбука на фоне затопленной квартиры. Эта фотография очень понравилась пользователям и уже стала мемом.

Оригинальное фото

Фотография пользователя F33LGOODiNC / reddit

"Если бы не WoW, лесной пожар сжег бы все дотла когда я спал"

Фотография пользователя WaIes / reddit

"Если бы не WoW, космический корабль затянуло бы в черную дыру когда я спал"

Фотография пользователя zoocofyork / reddit

"Если бы не WoW, гигантский демон уничтожил бы нашу планету когда я спал"

Фотография пользователя random_edgelord / reddit

"Если бы не WoW, я бы не увидел вторжения НЛО. Хорошо, что я смог позвонить "Людям в черном""

Фотография пользователя rand0m_task / reddit

"Если бы не WoW, счетчик Гейгера не сработал бы, потому что я спал. Хорошо, что я вовремя успел добраться до бункера"

Фотография пользователя omegaxnodle / reddit

"Если бы не WoW, я бы не смог вовремя надеть скафандр. Хорошо, что смог позвонить в ISS"

Фотография пользователя bizzar18 / reddit