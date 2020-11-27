Главный мем недели: WoW: Shadowlands спасла квартиру одного геймера – фото
Геймера чуть не затопили соседи сверху, но его спас релиз нового дополнения для WoW. Игрокам очень понравилась эта история, а фото от F33LGOODiNC уже стало мемом.
Игрок с никнеймом F33LGOODiNC очень обрадовался выходу World of Warcraft: Shadowlands. На платформе reddit он рассказал интересную историю, которая произошла в ночь когда вышло это дополнение.
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Дополнение Shadowlands для WoW вышло в 1 ночи 24 ноября. Геймеры всю ночь проходили сюжетную кампанию и прокачивали своих персонажей. F33LGOODiNC также не стал исключением, такое сообщение он написал на платформе reddit:
Спасибо Shadowlands, что задержал меня до 3 утра. Если бы не WoW, соседи сверху затопили бы мою квартиру когда я спал. К счастью, я не спал и смог позвонить в службу экстренной помощи и решил эту проблему. WoW спасает!
Также он выложил фото своего ноутбука на фоне затопленной квартиры. Эта фотография очень понравилась пользователям и уже стала мемом.
Оригинальное фото
Фотография пользователя F33LGOODiNC / reddit
"Если бы не WoW, лесной пожар сжег бы все дотла когда я спал"
Фотография пользователя WaIes / reddit
"Если бы не WoW, космический корабль затянуло бы в черную дыру когда я спал"
Фотография пользователя zoocofyork / reddit
"Если бы не WoW, гигантский демон уничтожил бы нашу планету когда я спал"
Фотография пользователя random_edgelord / reddit
"Если бы не WoW, я бы не увидел вторжения НЛО. Хорошо, что я смог позвонить "Людям в черном""
Фотография пользователя rand0m_task / reddit
"Если бы не WoW, счетчик Гейгера не сработал бы, потому что я спал. Хорошо, что я вовремя успел добраться до бункера"
Фотография пользователя omegaxnodle / reddit
"Если бы не WoW, я бы не смог вовремя надеть скафандр. Хорошо, что смог позвонить в ISS"
Фотография пользователя bizzar18 / reddit
ShadowlandsВосьмое дополнение к видеоигре World of Warcraft. На этот раз игроков отправили в Темные земли, куда попадают души мертвецов. Геймерам нужно сделать выбор в пользу одного из четырех ковенантов (правители Темных земель). Также в этом дополнении можно встретить старых персонажей: Утера, Дреку, Кенария и Кель'таса.
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