Новый редактор Crusader Kings 3 творит чудеса: Джон Сноу, Танос и покемоны – фото
В игре Crusader Kings 3 появился новый редактор персонажей. Геймеры уже начали его активно использовать и проявлять свои творческие способности.
Новый редактор персонажей в игре Crusader Kings 3 очень понравился геймерам. Портал Reddit уже заполонило немалое количество известных персонажей, но в стилистике королей-крестоносцев. Games24 в этом материале отобрал для вас самые интересные работы.
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Джон Сноу когда увидел концовку сериала "Игра престолов"
Работа пользователя Guy_Fleegman / фотография с портала Reddit
Императором в этой игре может стать даже Валуиджи из серии Марио
Работа пользователя DragonHeretic / фотография с портала Reddit
Дийкстра с Ведьмака вышел каким-то очень злым
Работа пользователя Abra-Ca-Dan / фотография с портала Reddit
И не скажешь, что этот Танос хочет уничтожить половину вселенной
Работа пользователя CandyCanePapa / фотография с портала Reddit
Покемон Мьюту в образе человека. Странно очень, но похоже
Работа пользователя kennyisntfunny / фотография с портала Reddit
Юлий Цезарь ошибся игрой и веком
Работа пользователя silvercuck / фотография с портала Reddit
Тайвин Ланнистер уже в игре, а кто будет следующим с его семьи?
Работа пользователя lukemartinuk / фотография с портала Reddit
G-Man с Half-Life смог попасть и в эту игру
Работа пользователя -I6NIS / фотография с портала Reddit
Жаль, что в этом редакторе отсутствует зеленый оттенок кожи
Работа пользователя roter_schnee / фотография с портала Reddit
А можно было сделать лорда Фаркуада лучше? Ждем еще Шрека
Работа пользователя Hallunur / фотография с портала Reddit
Crusader Kings 3Видеоигра в жанре глобальной стратегии в реальном времени от студии Paradox Interactive. Новые короли-крестоносцы это одновременно стратегическая игра и симулятор династии. События происходят в средневековье, игроки могут начинать в 867 или 1066 году, но игра завершится в 1453 году. Видеоигра получила хорошие оценки от ведущих изданий и признание среди геймеров.
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