В игре Crusader Kings 3 появился новый редактор персонажей. Геймеры уже начали его активно использовать и проявлять свои творческие способности.

Новый редактор персонажей в игре Crusader Kings 3 очень понравился геймерам. Портал Reddit уже заполонило немалое количество известных персонажей, но в стилистике королей-крестоносцев. Games24 в этом материале отобрал для вас самые интересные работы.

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Джон Сноу когда увидел концовку сериала "Игра престолов"

Работа пользователя Guy_Fleegman / фотография с портала Reddit

Императором в этой игре может стать даже Валуиджи из серии Марио

Работа пользователя DragonHeretic / фотография с портала Reddit

Дийкстра с Ведьмака вышел каким-то очень злым

Работа пользователя Abra-Ca-Dan / фотография с портала Reddit

И не скажешь, что этот Танос хочет уничтожить половину вселенной

Работа пользователя CandyCanePapa / фотография с портала Reddit

Покемон Мьюту в образе человека. Странно очень, но похоже

Работа пользователя kennyisntfunny / фотография с портала Reddit

Юлий Цезарь ошибся игрой и веком

Работа пользователя silvercuck / фотография с портала Reddit

Тайвин Ланнистер уже в игре, а кто будет следующим с его семьи?

Работа пользователя lukemartinuk / фотография с портала Reddit

G-Man с Half-Life смог попасть и в эту игру

Работа пользователя -I6NIS / фотография с портала Reddit

Жаль, что в этом редакторе отсутствует зеленый оттенок кожи

Работа пользователя roter_schnee / фотография с портала Reddit

А можно было сделать лорда Фаркуада лучше? Ждем еще Шрека

Работа пользователя Hallunur / фотография с портала Reddit