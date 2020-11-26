У грі Crusader Kings 3 з'явився новий редактор персонажів. Геймери вже почали його активно використовувати та проявляти свої творчі здібності.

Новий редактор персонажів у грі Crusader Kings 3 дуже сподобався геймерам. Портал Reddit вже заполонила чимала кількість відомих персонажів, але у стилістиці королів-хрестоносців. Games24 у цьому матеріалі відібрав для вас найцікавіші роботи.

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Робота користувача Guy_Fleegman / світлина з порталу Reddit

Імператором у цій грі може стати навіть Валуїджі з серії Маріо

Робота користувача DragonHeretic / світлина з порталу Reddit

Дійкстра з Відьмака вийшов якимось дуже злим

Робота користувача Abra-Ca-Dan / світлина з порталу Reddit

І не скажеш, що цей Танос хоче знищити половину всесвіту

Робота користувача CandyCanePapa / світлина з порталу Reddit

Покемон М'юту в образі людини. Дивно дуже, але схоже

Робота користувача kennyisntfunny / світлина з порталу Reddit

Юлій Цезарь помилився грою та й століттям

Робота користувача silvercuck / світлина з порталу Reddit

Тайвін Ланністер вже у грі, а хто буде наступним з його родини?

Робота користувача lukemartinuk / світлина з порталу Reddit

G-Man з Half-Life зміг потрапити й у цю гру

Робота користувача -I6NIS / світлина з порталу Reddit

Шкода, що у цьому редакторі відсутній зелений відтінок шкіри

Робота користувача roter_schnee / світлина з порталу Reddit

А можна було зробити лорда Фаркуада краще? Чекаємо ще Шрека

Робота користувача Hallunur / світлина з порталу Reddit