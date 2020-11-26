Новий редактор Crusader Kings 3 творить дива: Джон Сноу, Танос та покемони – фото
У грі Crusader Kings 3 з'явився новий редактор персонажів. Геймери вже почали його активно використовувати та проявляти свої творчі здібності.
Новий редактор персонажів у грі Crusader Kings 3 дуже сподобався геймерам. Портал Reddit вже заполонила чимала кількість відомих персонажів, але у стилістиці королів-хрестоносців. Games24 у цьому матеріалі відібрав для вас найцікавіші роботи.
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Джон Сноу коли побачив кінцівку серіалу "Гра престолів"
Робота користувача Guy_Fleegman / світлина з порталу Reddit
Імператором у цій грі може стати навіть Валуїджі з серії Маріо
Робота користувача DragonHeretic / світлина з порталу Reddit
Дійкстра з Відьмака вийшов якимось дуже злим
Робота користувача Abra-Ca-Dan / світлина з порталу Reddit
І не скажеш, що цей Танос хоче знищити половину всесвіту
Робота користувача CandyCanePapa / світлина з порталу Reddit
Покемон М'юту в образі людини. Дивно дуже, але схоже
Робота користувача kennyisntfunny / світлина з порталу Reddit
Юлій Цезарь помилився грою та й століттям
Робота користувача silvercuck / світлина з порталу Reddit
Тайвін Ланністер вже у грі, а хто буде наступним з його родини?
Робота користувача lukemartinuk / світлина з порталу Reddit
G-Man з Half-Life зміг потрапити й у цю гру
Робота користувача -I6NIS / світлина з порталу Reddit
Шкода, що у цьому редакторі відсутній зелений відтінок шкіри
Робота користувача roter_schnee / світлина з порталу Reddit
А можна було зробити лорда Фаркуада краще? Чекаємо ще Шрека
Робота користувача Hallunur / світлина з порталу Reddit
Crusader Kings 3Відеогра у жанрі глобальної стратегії у реальному часі від студії Paradox Interactive. Нові королі-хрестоносці це одночасно стратегічна гра та симулятор династії. Події відбуваються у середньовіччі, гравці можуть починати у 867 чи 1066 році, але гра завершиться у 1453 році. Відеогра отримала гарні оцінки від провідних видань та визнання серед геймерів.
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