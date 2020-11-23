Пасхалки чи приховані секрети є майже у будь-якій сучасній грі. У новій Assassin's Creed Valhalla геймери вже знайшли чималу їх кількість.

Розробники з Ubisoft не залишили свою нову гру Assassin's Creed Valhalla без цікавих пасхалок. Games24 у цьому матеріалі розповість про найцікавіші з них.

Цікаво Місця з Assassin's Creed Valhalla у реальності: тисячу років потому – фото

Пасхалка – прихований секрет у сучасному медійному або програмному продукті, який слугує своєрідною винагородою для уважних користувачів.

"Володар перснів"

У грі аж дві пасхалки присвячені всесвіту Толкіна. Мандруючи в Assassin's Creed Valhalla головний герой може знайти громаду язичників, що проживають у землянках. В одній з яких знаходиться золотий перстень та записка:

Один з маленького народу попросив зробити йому двері поменше, щоб непрохані гості не могли проникнути всередину. Після божевілля з друїдом минулого року його можна зрозуміти.

Це очевидна відсилка на хоббітів, які проживають у землянках і на мага Гендальфа. Також у грі є додаткова місія, у якій є пасхалка на Голлума. На одному острові проживає божевільний, який вбив своїх братів та просить Ейвора знайти золотий браслет на дні озера. З прикрасою він розмовляє використовуючи відому фразу Смеагола: "моє золотце".

Дивіться відео з пасхалкою на Голлума

The Prodigy

У Ессексі знаходиться пасхалка на цю музичну групу, точніше на її вокаліста Кіта Флінта. У цьому місці Ейвор знайде барда з іменем Кіт та його трупу, які протистоять місцевому єпископу. Священник вважає їх музику витівками диявола, але головний герой може допомогти барду. Під час цього завдання Кіт буде викрикувати різноманітні фрази, які є відсилками на відомі композиції цієї групи:

Smack my bishop! Smack my bishop!

Дивіться відео з пасхалкою на The Prodigy

Робін Гуд

Гра, яка проходить на території Англії, не могла обійтися без пасхалки на цього відомого розбійника. Місцевий Робін Гуд та його банда переховуються у Шервудському лісі, а сам він прекрасно стріляє з лука.

Робін Гуд (правіше) у новій грі від Ubisoft / фото з порталу gamersheroes

Коронавірус

Головна героїня (у сучасному світі) відправила своєму братові лист, у якому написано:

Ні, у мене немає COVID. Я добре ізольована. Нас тут тільки троє, разом ми подорожуємо і намагаємося залишатися непоміченими

Детальніше про цю пасхалку читайте тут.

Dark Souls

У грі можна знайти багаття, з якого стирчить меч. У Dark Souls таке вогнище слугує місцем відпочинку та точкою збереження. Ейвор навіть може встати на коліно біля багаття та відновити енергію.

Багаття з гри Dark Souls в Assassin's Creed Valhalla / світлина з порталу gamerant

Реп-батл

У грі є персонаж Алвіс, який може навчити головного героя говорити римованими фразами. Ейвор навіть може влаштовувати справжній реп-батл з одним з персонажів.

Дивіться відео реп-батлу

"Гаррі Поттер" та "Фантастичні звірі і де їх шукати"

Цей всесвіт розробники також не залишили без уваги. У одному містечку головному герою потрібно буде зібрати сторінки якоїсь книги. Нудне завдання, але якщо виконати його, то виявиться, що Ейвор відновлював книгу під назвою "Фантастична риба і де вона живе".

Ще одну цікаву пасхалку на цей всесвіт можна знайти на території Лондону. Там головний герой може наштовхнутися на будинок, який охороняє змія. Всередині цієї будівлі на столі Ейвор знайде список, у якому перелічено такі предмети:

Щоденник Перстень Медальйон Діадема Кубок Змія ???

Це список горокраксів Волдеморта, а під номером 7 повинен бути Гаррі Поттер.

Список горокраксів Волдеморта в Assassin's Creed Valhalla / світлина з порталу reddit

"Рапунцель"

На одній з локацій Ейвор може почути клич жінки про допомогу. Якщо спробувати піти на цей шум, то герой опиниться біля вежі, яку охороняє воїн в обладунках. Якщо його здолати, то жінка запропонує Ейвору стати її новим героєм.

Дивіться відео з пасхалкою на Рапунцель

"Гра престолів", The Legend of Zelda: Breath of the Wild та "Жахіття Данвіча"

У Данвіку на одній з локації розробники помістили аж 3 пасхалки. Якщо досліджувати прибережну фортецю, то можна потрапити до в'язниці з трьома стінами. Ця локація дуже схожа на камеру Тіріона Ланністера в Орлиному Гнізді з "Гри престолів". У камері Ейвор може знайти записку, у якій буде написано про божевільну людину та жахливих павуків. Це відсилка до книги "Жахіття Данвіча" Говарда Філліпса Лавкрафта. У цій же камері бігають півні, якщо головний герой вдарить одного з них, то вони всі почнуть його атакувати. Це відсилка на відому франшизу від Nintendo.

Дивіться відео з цією потрійною пасхалкою