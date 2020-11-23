Пасхалки или скрытые секреты есть почти в любой современной игре. В новой Assassin's Creed Valhalla геймеры уже нашли достаточно большое их количество.

Разработчики из Ubisoft не оставили свою новую игру Assassin's Creed Valhalla без интересных пасхалок. Games24 в этом материале расскажет о самых интересных из них.

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Пасхалка – скрытый секрет в современном медийном или программном продукте, который служит своеобразной наградой для внимательных пользователей.

"Властелин колец"

В игре есть две пасхалки посвященные вселенной Толкина. Путешествуя в Assassin's Creed Valhalla главный герой может найти общину язычников, проживающих в землянках. В одной из которых находится золотое кольцо и записка:

Один из маленького народа попросил сделать ему дверь поменьше, чтобы незваные гости не могли проникнуть внутрь. После безумие с друидом прошлого года его можно понять.

Это очевидная отсылка на хоббитов, проживающих в землянках и на мага Гэндальфа. Также в игре есть дополнительная миссия, в которой есть пасхалка на Голлума. На одном острове проживает сумасшедший, который убил своих братьев и просит Эйвора найти золотой браслет на дне озера. С украшением он говорит используя известную фразу Смеагола: "моя прелесть".

Смотрите видео с пасхалкой на Голлума

The Prodigy

В Эссексе находится пасхалка на эту музыкальную группу, точнее на ее вокалиста Кита Флинта. В этом месте Эйвор найдет барда с именем Кит и его труппу, которые противостоят местному епископу. Священник считает их музыку выходками дьявола, но главный герой может помочь барду. Во время этого задания Кит будет выкрикивать различные фразы, которые являются отсылкой на известные композиции этой группы:

Smack my bishop! Smack my bishop!

Смотрите видео с​ пасхалкой на The Prodigy

Робин Гуд

Игра, которая проходит на территории Англии, не могла обойтись без пасхалки на этого известного разбойника. Местный Робин Гуд и его банда прячутся в Шервудском лесу, а сам он прекрасно стреляет из лука.

Робин Гуд (правее) в новой игре от Ubisoft / фото с портала gamersheroes

Коронавирус

Главная героиня (в современном мире) отправила своему брату письмо, в котором написано:

Нет, у меня нет COVID. Я хорошо изолирована. Нас здесь только трое, вместе мы путешествуем и стараемся оставаться незамеченными

Подробнее об этой пасхалке читайте здесь.

Dark Souls

В игре можно найти костер, из которого торчит меч. В Dark Souls такой очаг служит местом отдыха и точкой сохранения. Эйвор даже может встать на колено у костра и восстановить энергию.

Костер из игры Dark Souls в Assassin's Creed Valhalla / фотография с портала gamerant

Рэп-баттл

В игре есть персонаж Алвис, который может научить главного героя говорить рифмованными фразами. Эйвор даже может устроить настоящий рэп-батл с одним из персонажей.

Смотрите видео рэп-батла

"Гарри Поттер" и "Фантастические звери и места их обитания"

Эту вселенную разработчики также не оставили без внимания. В одном городке главному герою нужно будет собрать страницы какой-то книги. Скучное задание, но если выполнить его, то окажется, что Эйвор восстанавливал книгу под названием "Фантастическая рыба и где она живет".

Еще одну интересную пасхалку на эту вселенную можно найти на территории Лондона. Там главный герой может натолкнуться на дом, который охраняет змея. Внутри этого здания на столе Эйвор найдет список, в котором перечислены следующие предметы:

Дневник Кольцо Медальон Диадема Кубок Змея ???

Это список крестражей Волдеморта, а под номером 7 должен быть Гарри Поттер.

Список крестражей Волдеморта в Assassin's Creed Valhalla / фотография с портала reddit

"Рапунцель"

На одной из локаций Эйвор может услышать зов женщины о помощи. Если попробовать пойти на этот шум, то герой окажется у башни, которую охраняет воин в доспехах. Если его победить, то женщина предложит Эйвору стать ее новым героем.

Смотрите видео с пасхалкой на Рапунцель

"Игра престолов", The Legend of Zelda: Breath of the Wild и "Ужас Данвича"

В Данвике на одной из локаций разработчики поместили 3 пасхалки. Если исследовать прибрежную крепость, то можно попасть в тюрьму с тремя стенами. Эта локация очень похожа на камеру Тириона Ланнистера в Орлином Гнезде с "Игры престолов". В камере Эйвор может найти записку, в которой будет написано о сумасшедшем человеке и ужасных пауках. Это отсылка к книге "Ужас Данвича" Говарда Филлипса Лавкрафта. В этой же камере бегают петухи, если главный герой ударит одного из них, то они все начнут его атаковать. Это отсылка на известную франшизу от Nintendo.

Смотрите видео с этой тройной пасхалкой