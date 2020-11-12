Места с Assassin's Creed Valhalla в реальности: тысячу лет спустя – фото
Британские журналисты сравнили реальный город Йорк с его виртуальным прототипом в игре Assassin's Creed Valhalla. Получилась очень интересная подборка фотографий.
Журналисты британского портала PC Gamer побывали в городе Йорк и сравнили его с виртуальным аналогом из игры Assassin's Creed Valhalla.
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Основные события в игре Assassin's Creed Valhalla проходят в 873 году на 5 локациях, одна из которых называется Йорвик. Именно этот виртуальный город является прототипом реального города Йорк. Это поселение на севере Англии было основано римлянами и имело важное стратегическое значение. В 866 году его захватили викинги и назвали Йорвик. В современном Йорке викинги есть только в музеях.
Городские стены
Йорк славится своими историческими стенами, это очень популярная туристическая достопримечательность. Реальной их версии 700 лет, поэтому разработчики представили нам свой вариант этого защитного сооружения.
Внешняя часть городских стен в реальной жизни и в игре Assassin's Creed Valhalla / фото с портала PC Gamer
Внутренняя часть городских стен в реальной жизни и в игре Assassin's Creed Valhalla / фото с портала PC Gamer
Коппергейтский рынок
Рынок в средневековье всегда был центром города. Там постоянно кипела жизнь и было очень шумно. В реальности рынок пустует из-за пандемии коронавируса.
Коппергейтский рынок в реальной жизни и в игре Assassin's Creed Valhalla / фото с портала PC Gamer
Йоркский собор
Этот собор был центром христианства на севере Англии в средневековье. От представленного в игре он отличается, но масштабы обоих этих сооружений впечатляют.
Йоркский собор в реальной жизни и в игре Assassin's Creed Valhalla / фото с портала PC Gamer
Римские руины
Одна из главных достопримечательностей Йорка это римская колонна. Ее построили еще в 100 году нашей эры римские легионеры. Но архитектор ошибся и разместил ее вверх ногами.
Римские руины в реальной жизни и в игре Assassin's Creed Valhalla / фото с портала PC Gamer
Река Уз
Одна из двух рек, протекающих через этот город. Во время одного из своих набегов на северное побережье Англии, викинги заплыли по этой реке и захватили поселение Йорк.
Река Уз в реальной жизни и в игре Assassin's Creed Valhalla / фото с портала PC Gamer
Река Фосс
Прежде эта река была важным торговым путем для римлян и викингов. Сейчас там проживают только разнообразные птицы.
Река Фосс в реальной жизни и в игре Assassin's Creed Valhalla / фото с портала PC Gamer
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Мост Уз
Один из многих мостов, которые пересекают реку Уз. Журналисты отмечают, что именно этот мост с игры является предшественником реального.
Мост Уз в реальной жизни и в игре Assassin's Creed Valhalla / фото с портала PC Gamer
Скелдергейтский мост
Римляне построили первые мосты в Йорке, но со временем они разрушались, поэтому викинги строили деревянные. Этот мост с игры является предшественником Скелдергейтского.
Скелдергейтский мост в реальной жизни и в игре Assassin's Creed Valhalla / фото с портала PC Gamer
Разделение двух рек
В игре очень удачно показано место разделения двух главных рек этого города.
Разделение двух рек в реальной жизни и в игре Assassin's Creed Valhalla / фото с портала PC Gamer
Assassin's Creed ValhallaИгра от компании Ubisoft, которая вышла 10 ноября. На этот раз разработчики отправили игроков в 9 век, на территорию Англии. Главным героем выступает викинг Эйвор (можно выбирать пол персонажа), клан которого был вытеснен из Норвегии и вынужден был искать новое место жительства.
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