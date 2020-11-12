Британские журналисты сравнили реальный город Йорк с его виртуальным прототипом в игре Assassin's Creed Valhalla. Получилась очень интересная подборка фотографий.

Журналисты британского портала PC Gamer побывали в городе Йорк и сравнили его с виртуальным аналогом из игры Assassin's Creed Valhalla.

Интересно Коронавирус нашли в игре Assassin's Creed Valhalla: интересная пасхалка от разработчиков – фото

Основные события в игре Assassin's Creed Valhalla проходят в 873 году на 5 локациях, одна из которых называется Йорвик. Именно этот виртуальный город является прототипом реального города Йорк. Это поселение на севере Англии было основано римлянами и имело важное стратегическое значение. В 866 году его захватили викинги и назвали Йорвик. В современном Йорке викинги есть только в музеях.

Городские стены

Йорк славится своими историческими стенами, это очень популярная туристическая достопримечательность. Реальной их версии 700 лет, поэтому разработчики представили нам свой вариант этого защитного сооружения.

Внешняя часть городских стен в реальной жизни и в игре Assassin's Creed Valhalla / фото с портала PC Gamer

Внутренняя часть городских стен в реальной жизни и в игре Assassin's Creed Valhalla / фото с портала PC Gamer

Коппергейтский рынок

Рынок в средневековье всегда был центром города. Там постоянно кипела жизнь и было очень шумно. В реальности рынок пустует из-за пандемии коронавируса.

Коппергейтский рынок в реальной жизни и в игре Assassin's Creed Valhalla / фото с портала PC Gamer

Йоркский собор

Этот собор был центром христианства на севере Англии в средневековье. От представленного в игре он отличается, но масштабы обоих этих сооружений впечатляют.

Йоркский собор в реальной жизни и в игре Assassin's Creed Valhalla / фото с портала PC Gamer

Римские руины

Одна из главных достопримечательностей Йорка это римская колонна. Ее построили еще в 100 году нашей эры римские легионеры. Но архитектор ошибся и разместил ее вверх ногами.

Римские руины в реальной жизни и в игре Assassin's Creed Valhalla / фото с портала PC Gamer

Река Уз

Одна из двух рек, протекающих через этот город. Во время одного из своих набегов на северное побережье Англии, викинги заплыли по этой реке и захватили поселение Йорк.

Река Уз в реальной жизни и в игре Assassin's Creed Valhalla / фото с портала PC Gamer

Река Фосс

Прежде эта река была важным торговым путем для римлян и викингов. Сейчас там проживают только разнообразные птицы.

Река Фосс в реальной жизни и в игре Assassin's Creed Valhalla / фото с портала PC Gamer

Актуально Assassin's Creed Valhalla: все, что вам нужно знать перед покупкой

Мост Уз

Один из многих мостов, которые пересекают реку Уз. Журналисты отмечают, что именно этот мост с игры является предшественником реального.

Мост Уз в реальной жизни и в игре Assassin's Creed Valhalla / фото с портала PC Gamer

Скелдергейтский мост

Римляне построили первые мосты в Йорке, но со временем они разрушались, поэтому викинги строили деревянные. Этот мост с игры является предшественником Скелдергейтского.

Скелдергейтский мост в реальной жизни и в игре Assassin's Creed Valhalla / фото с портала PC Gamer

Разделение двух рек

В игре очень удачно показано место разделения двух главных рек этого города.

Разделение двух рек в реальной жизни и в игре Assassin's Creed Valhalla / фото с портала PC Gamer