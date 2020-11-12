Британські журналісти порівняли реальне місто Йорк з його віртуальним прототипом у грі Assassin's Creed Valhalla. Вийшла дуже цікава підбірка фотографій.

Журналісти з британського порталу PC Gamer побували у місті Йорк та порівняли його з віртуальним аналогом з гри Assassin's Creed Valhalla.

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Основні події у грі Assassin's Creed Valhalla проходять у 873 році на 5 локаціях, одна з яких має назву Йорвік. Саме це віртуальне місто є прототипом реального міста Йорк. Це поселення на півночі Англії було засноване римлянами й мало важливе стратегічне значення. У 866 році його захопили вікінги та назвали Йорвік. У сучасному Йорку вікінги є лише у музеях.

Міські стіни

Йорк славиться своїми історичними стінами, це дуже популярна туристична пам'ятка. Реальній їх версії 700 років, тому розробники представили нам свій варіант цієї захисної споруди.

Зовнішня частина міських стін у реальному житті та у грі Assassin's Creed Valhalla / фото з порталу PC Gamer

Внутрішня частина міських стін у реальному житті та у грі Assassin's Creed Valhalla / фото з порталу PC Gamer

Коппергейтський ринок

Ринок у середньовіччі завжди був центром міста. Там постійно кипіло життя та було дуже шумно. У реальності ринок пустує через карантинні обження.

Коппергейтський ринок​ у реальному житті та у грі Assassin's Creed Valhalla / фото з порталу PC Gamer

Йоркський собор

Цей собор був центром християнства на півночі Англії у середньовіччі. Від представленого у грі він відрізняється, але масштаби обох цих споруд вражають.

Йоркський собор​ у реальному житті та у грі Assassin's Creed Valhalla / фото з порталу PC Gamer

Римські руїни

Одна з головних пам'яток Йорку це римська колона. ЇЇ побудували ще у 100 році нашої ери римські легіонери. Але архітектор помилився та розмістив її догори ногами.

Римські руїни​ у реальному житті та у грі Assassin's Creed Valhalla / фото з порталу PC Gamer

Річка Уз

Одна з двох річок, що протікають через це місто. Під час одного зі своїх набігів на північне узбережжя Англії, вікінги запливли по цій річці та захопили поселення Йорк.

Річка Уз​ у реальному житті та у грі Assassin's Creed Valhalla / фото з порталу PC Gamer

Річка Фосс

Раніше ця річка була важливим торговим шляхом для римлян та вікінгів. Зараз там проживають лише різноманітні птахи.

Річка Фосс​ у реальному житті та у грі Assassin's Creed Valhalla / фото з порталу PC Gamer

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Міст Уз

Один з багатьох мостів, які перетинають річку Уз. Журналісти відзначають, що саме цей міст з гри є попередником реального.

Міст Уз​ у реальному житті та у грі Assassin's Creed Valhalla / фото з порталу PC Gamer

Скелдергейтський міст

Римляни побудували перші мости у Йорку, але з часом вони руйнувалися, тому вікінги будували дерев'яні. Цей міст з гри є попередником Скелдергейтського.

Скелдергейтський міст​ у реальному житті та у грі Assassin's Creed Valhalla / фото з порталу PC Gamer

Розділення двох річок

У грі дуже вдало показано місце розділення двох головних річок цього міста.

Розділення двох річок​ у реальному житті та у грі Assassin's Creed Valhalla / фото з порталу PC Gamer