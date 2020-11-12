Місця з Assassin's Creed Valhalla у реальності: тисячу років потому – фото
Британські журналісти порівняли реальне місто Йорк з його віртуальним прототипом у грі Assassin's Creed Valhalla. Вийшла дуже цікава підбірка фотографій.
Журналісти з британського порталу PC Gamer побували у місті Йорк та порівняли його з віртуальним аналогом з гри Assassin's Creed Valhalla.
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Основні події у грі Assassin's Creed Valhalla проходять у 873 році на 5 локаціях, одна з яких має назву Йорвік. Саме це віртуальне місто є прототипом реального міста Йорк. Це поселення на півночі Англії було засноване римлянами й мало важливе стратегічне значення. У 866 році його захопили вікінги та назвали Йорвік. У сучасному Йорку вікінги є лише у музеях.
Міські стіни
Йорк славиться своїми історичними стінами, це дуже популярна туристична пам'ятка. Реальній їх версії 700 років, тому розробники представили нам свій варіант цієї захисної споруди.
Зовнішня частина міських стін у реальному житті та у грі Assassin's Creed Valhalla / фото з порталу PC Gamer
Внутрішня частина міських стін у реальному житті та у грі Assassin's Creed Valhalla / фото з порталу PC Gamer
Коппергейтський ринок
Ринок у середньовіччі завжди був центром міста. Там постійно кипіло життя та було дуже шумно. У реальності ринок пустує через карантинні обження.
Коппергейтський ринок у реальному житті та у грі Assassin's Creed Valhalla / фото з порталу PC Gamer
Йоркський собор
Цей собор був центром християнства на півночі Англії у середньовіччі. Від представленого у грі він відрізняється, але масштаби обох цих споруд вражають.
Йоркський собор у реальному житті та у грі Assassin's Creed Valhalla / фото з порталу PC Gamer
Римські руїни
Одна з головних пам'яток Йорку це римська колона. ЇЇ побудували ще у 100 році нашої ери римські легіонери. Але архітектор помилився та розмістив її догори ногами.
Римські руїни у реальному житті та у грі Assassin's Creed Valhalla / фото з порталу PC Gamer
Річка Уз
Одна з двох річок, що протікають через це місто. Під час одного зі своїх набігів на північне узбережжя Англії, вікінги запливли по цій річці та захопили поселення Йорк.
Річка Уз у реальному житті та у грі Assassin's Creed Valhalla / фото з порталу PC Gamer
Річка Фосс
Раніше ця річка була важливим торговим шляхом для римлян та вікінгів. Зараз там проживають лише різноманітні птахи.
Річка Фосс у реальному житті та у грі Assassin's Creed Valhalla / фото з порталу PC Gamer
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Міст Уз
Один з багатьох мостів, які перетинають річку Уз. Журналісти відзначають, що саме цей міст з гри є попередником реального.
Міст Уз у реальному житті та у грі Assassin's Creed Valhalla / фото з порталу PC Gamer
Скелдергейтський міст
Римляни побудували перші мости у Йорку, але з часом вони руйнувалися, тому вікінги будували дерев'яні. Цей міст з гри є попередником Скелдергейтського.
Скелдергейтський міст у реальному житті та у грі Assassin's Creed Valhalla / фото з порталу PC Gamer
Розділення двох річок
У грі дуже вдало показано місце розділення двох головних річок цього міста.
Розділення двох річок у реальному житті та у грі Assassin's Creed Valhalla / фото з порталу PC Gamer
Assassin's Creed ValhallaГра від компанії Ubisoft, яка вийшла 10 листопада. Цього разу розробники відправили гравців у 9 століття, на територію Англії. Головним героєм виступає вікінг Ейвор (можна вибирати стать персонажу), клан якого був витіснений з Норвегії та змушений був шукати нове місце проживання.
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