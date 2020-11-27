Геймера ледь не затопили сусіди зверху, але його врятував реліз нового доповнення для WoW. Гравцям дуже сподобалася ця історія, а фото від F33LGOODiNC вже стало мемом.

Гравець з нікнеймом F33LGOODiNC дуже зрадів виходу World of Warcraft: Shadowlands. На платформі reddit він розповів цікаву історію, яка відбулася у ніч коли вийшло це доповнення.

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Доповнення Shadowlands для WoW вийшло о 1 годині ночі 24 листопада. Геймери всю ніч проходили сюжетну кампанію та прокачували своїх персонажів. F33LGOODiNC також не став винятком, таке повідомлення він написав на платформі reddit:

Дякую Shadowlands, що затримав мене до 3 ранку. Якби не WoW, сусіди зверху затопили б мою квартиру коли я спав. На щастя, я не спав і зміг зателефонувати у службу екстреної допомоги й розв'язав цю проблему. WoW рятує!

Також він виклав фото свого ноутбуку на фоні затопленої квартири. Ця світлина дуже сподобалася користувачам та вже стала мемом.

Оригінальне фото

Світлина користувача F33LGOODiNC / reddit

"Якби не WoW, лісова пожежа спалила б все дотла коли я спав"

Світлина користувача WaIes / reddit

"Якби не WoW, космічний корабель затягнуло б до чорної діри коли я спав"

Світлина користувача zoocofyork / reddit

"Якби не WoW, гігантський демон знищив би нашу планету коли я спав"

Світлина користувача random_edgelord / reddit

"Якби не WoW, я б не побачив вторгнення НЛО. Добре, що я зміг зателефонувати "Людям в чорному""

Світлина користувача rand0m_task / reddit

"Якби не WoW, лічильник Гейгера не спрацював би, бо я спав. Добре, що я вчасно встиг дістатися до бункера"

Світлина користувача omegaxnodle / reddit

"Якби не WoW, я б не зміг вчасно надіти скафандр. Добре, що зміг зателефонувати в ISS"

Світлина користувача bizzar18 / reddit