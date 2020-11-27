Геймер з нікнеймом SuitablePower на платформі reddit поділився своєю життєвою історією. 8 років свого життя він віддав грі Dota 2, але тепер змушений видалити свій акаунт у Steam.

Фанат гри Dota 2 з нікнеймом SuitablePower розповів сумну історію на платформі reddit. Він все життя мріяв стати професійним гравцем у цій відеогрі, але реальність виявилась іншою.

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У Dota 2 SuitablePower почав грати коли йому було лише 13 років (зараз вже 21). Спочатку у цій грі він просто весело проводив час з друзями, їм було байдуже виграли чи програли вони. Але вже тоді у SuitablePower почали виникати проблеми зі школою, у нього була найгірша відвідуваність серед всіх учнів його навчального закладу. Коли він вступив до університету, то не міг завести собі нових друзів, бо весь час підіймав свій MMR у грі Dota 2.

MMR (від англійського Match Making Rating) – це рейтинг гравця у грі Dota 2, який він отримує за досягнення у змагальних матчах.

У ці ж роки у SuitablePower з'явилася мрія стати професійним гравцем у Dota 2. Він вірив, що час проведений у грі рано чи пізно окупиться, що зможе навіть заробляти у Dota 2. Також у нього знову почали з'являтися проблеми з відвідуваністю, його навіть не перевели на наступний навчальний рік. Після цього SuitablePower видалив відеогру Dota 2 та декілька місяців не грав, але знову встановив через деякий час. Він навіть неодноразово впадав у депресію.

У певний момент SuitablePower став незручно почувати себе перед своїми батьками. Тоді він влаштувався на роботу та почав зароблять гарні гроші. Але через декілька місяців був звільнений через прогули, він кожну ніч проводив у грі Dota 2.

SuitablePower вважає, що цей пост на платформі reddit зможе допомогти йому зав'язати з грою Dota 2 остаточно. Здається, він зробив правильні висновки:

Я нічого не досяг за 6 тисяч годин, які провів у Dota 2. У мене немає роботи, і мені багато чого належить зробити, щоб повернути своє життя. Я видалив всі ігри й аккаунт у Steam, зникли мої скіни, MMR та інше. Настав час подорослішати.