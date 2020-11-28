Аналітики визначили найефективнішу комбінацію героїв для легкої лінії у грі Dota 2. Пара Drow Ranger і Vengeful Spirit знаходиться на першій сходинці, вона перемагає у 62% зустрічей.

Аналітичний портал GOSU.AI оприлюднив рейтинг найефективніших комбінацій героїв для легкої лінії у грі Dota 2. Найкращих визначали за відсотком перемог у патчі 7.27d.

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Рейтинг найефективніших комбінацій героїв для легкої лінії виглядає таким чином:

Drow Ranger та Vengeful Spirit – 62,74% Spectre та Warlock – 58,78% Drow Ranger та Undying – 58,35% Clinkz та Ogre Magi – 57,28% Riki та Grimstroke – 56,85% Luna та Treant Protector – 56,14% Wraith King та Jakiro – 55,87%

Дуже впевнено лідирує пара Drow Ranger та Vengeful Spirit, більш як 62% перемог у змагальних матчах. Також ще раз варто відзначити Drow Ranger, бо лише цей герой потрапив у цей рейтинг одразу у двох комбінаціях.

Легка лінія – найбезпечніша лінія на карті, бо ворогам дуже складно несподівано напасти на персонажів, які грають там. Ця лінія дуже підходить для героїв, яким потрібний початковий фарм.

Рейтинг найефективніших комбінацій героїв для легкої лінії у грі Dota 2 / статистика з порталу GOSU.AI