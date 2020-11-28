Названа найкраща комбінація героїв для легкої лінії у грі Dota 2
Аналітики визначили найефективнішу комбінацію героїв для легкої лінії у грі Dota 2. Пара Drow Ranger і Vengeful Spirit знаходиться на першій сходинці, вона перемагає у 62% зустрічей.
Аналітичний портал GOSU.AI оприлюднив рейтинг найефективніших комбінацій героїв для легкої лінії у грі Dota 2. Найкращих визначали за відсотком перемог у патчі 7.27d.
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Рейтинг найефективніших комбінацій героїв для легкої лінії виглядає таким чином:
- Drow Ranger та Vengeful Spirit – 62,74%
- Spectre та Warlock – 58,78%
- Drow Ranger та Undying – 58,35%
- Clinkz та Ogre Magi – 57,28%
- Riki та Grimstroke – 56,85%
- Luna та Treant Protector – 56,14%
- Wraith King та Jakiro – 55,87%
Дуже впевнено лідирує пара Drow Ranger та Vengeful Spirit, більш як 62% перемог у змагальних матчах. Також ще раз варто відзначити Drow Ranger, бо лише цей герой потрапив у цей рейтинг одразу у двох комбінаціях.
Рейтинг найефективніших комбінацій героїв для легкої лінії у грі Dota 2 / статистика з порталу GOSU.AI
Dota 2Багатокористувацька відеогра, яка була випущена компанією Valve у 2011 році. У грі змагаються 2 команди по 5 гравців у кожній. Геймери контролюють лише одного героя зі спеціальним набором вмінь. Головним завданням є знищення ворожого табору (бази).
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